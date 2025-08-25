XSMB 26/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 26/8/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến thứ 3 hàng tuần. KQXS MB thứ 3 ngày 26/8. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 26/8/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh. Kết quả xổ số hôm nay thứ 3 - trực tiếp kết quả các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 3 ngày 26/8 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 3 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 3 ngày 26/8/2025

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc được mở đầu tuần với kỳ quay của đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc được tiếp tục với lượt quay của đài Quảng Ninh.

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc giữa tuần được đài Bắc Ninh (XSBN) thực hiện quay thưởng.

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc được quay trở lại với đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Bắc thứ Sáu được đài Hải Phòng (XSHP) phụ trách.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc cuối tuần được đài Nam Định (XSNĐ) tổ chức.

- Chủ Nhật: Kết thúc tuần, xổ số miền Bắc được quay thưởng ở đài Thái Bình (XSTB).

Cơ cấu giải thưởng của xổ số miền Bắc (XSMB)

- Giải Đặc biệt: 1 giải, gồm 6 chữ số, trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải Nhất: 10 giải, mỗi giải 5 chữ số, trị giá 30 triệu đồng.

- Giải Nhì: 10 giải, mỗi giải 5 chữ số, trị giá 15 triệu đồng.

- Giải Ba: 20 giải, mỗi giải 5 chữ số, trị giá 10 triệu đồng.

- Giải Tư: 70 giải, mỗi giải 5 chữ số, trị giá 3 triệu đồng.

- Giải Năm: 100 giải, mỗi giải 4 chữ số, trị giá 1 triệu đồng.

- Giải Sáu: 300 giải, mỗi giải 4 chữ số, trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải Bảy: 1.000 giải, mỗi giải 3 chữ số, trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải Tám: 10.000 giải, mỗi giải 2 chữ số, trị giá 100 nghìn đồng.

- Giải Khuyến khích: 45 giải, mỗi giải 6 triệu đồng, áp dụng cho vé chỉ sai 1 số so với giải Đặc biệt.

- Giải phụ Đặc biệt: 9 giải, mỗi giải 50 triệu đồng, dành cho vé trùng 5 số cuối của giải Đặc biệt theo đúng thứ tự.

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) nhanh chóng, chính xác nhất

- Kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) được quay thưởng bởi các công ty xổ số kiến thiết và phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình địa phương vào lúc 18h15 hàng ngày, đảm bảo tính minh bạch và dễ dàng theo dõi cho người chơi.

- Ngoài việc xem trên TV, bạn có thể đăng ký nhận kết quả qua tin nhắn SMS gửi đến tổng đài, tuy nhiên cách này sẽ mất phí dịch vụ.

