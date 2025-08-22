XSMB 23/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 23/8/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến thứ 7 hàng tuần. KQXS MB thứ 7 ngày 23/8. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 23/8/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định. Kết quả xổ số hôm nay thứ 7 - trực tiếp kết quả các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 7 ngày 23/8 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 7 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 7 ngày 23/8/2025

Tra cứu KQXS các kỳ trước

Lịch quay số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: XSMB sẽ mở đầu tuần với kỳ quay của đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: XSMB sẽ tiếp tục với lượt quay của đài Quảng Ninh.

- Thứ Tư: XSMB giữa tuần sẽ do đài Bắc Ninh (XSBN) thực hiện quay thưởng.

- Thứ Năm: XSMB sẽ quay trở lại với đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: XSMB cuối ngày thứ Sáu sẽ được đài Hải Phòng (XSHP) phụ trách.

- Thứ Bảy: XSMB cuối tuần sẽ do đài Nam Định (XSNĐ) tổ chức.

- Chủ Nhật: Kết thúc tuần, XSMB sẽ được quay thưởng tại đài Thái Bình (XSTB).

Đổi vé số trúng thưởng XSMB ở đâu?

- Người trúng thưởng XSMB có thể đến nhận giải tại công ty xổ số kiến thiết hoặc thông qua các đại lý vé số gần nơi ở, rất thuận tiện cho người chơi.

- Nếu lĩnh thưởng qua đại lý, người trúng có thể phải trả phí dịch vụ, thường dao động từ 0,5% đến 1% giá trị giải thưởng, tùy quy định của từng đại lý và khu vực.

- Ngược lại, khi nhận tiền trực tiếp tại công ty xổ số miền Bắc, người chơi được nhận đủ số tiền sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân, không phát sinh thêm chi phí nào, đảm bảo quyền lợi tối đa.

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng XSMB

- Vé số miền Bắc (XSMB) trúng thưởng chỉ có hiệu lực lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Sau thời hạn này, vé sẽ mất giá trị và không được chấp nhận chi trả.

- Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc sẽ tiến hành trả thưởng trong tối đa 5 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận yêu cầu lĩnh thưởng hợp lệ. Thông thường, thủ tục được xử lý nhanh hơn để đảm bảo quyền lợi cho người trúng giải.

- Quy trình chi trả giải thưởng của XSMB được thực hiện minh bạch, nhanh chóng và chính xác, tạo sự thuận tiện cho người chơi và tránh mọi chậm trễ hay rắc rối phát sinh.

