XSMB 22/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 22/8/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến thứ 6 hàng tuần. KQXS MB thứ 6 ngày 22/8. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 22/8/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng. Kết quả xổ số hôm nay thứ 6 - trực tiếp kết quả các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 6 ngày 22/8 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 6 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 6 ngày 22/8/2025

Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 20/8/2025. Xem lại KQXSMB ngày 20/8/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 20/8/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh (XSBN).

XSMB 20/8, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 20/8/2025.

Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 19/8/2025. Xem lại KQXSMB ngày 19/8/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 19/8/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh (XSQN).

XSMB 19/8, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 19/8/2025.

Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 18/8/2025. Xem lại KQXSMB ngày 18/8/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 18/8/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 18/8, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 18/8/2025.

Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 17/8/2025. Xem lại KQXSMB ngày 17/8/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 17/8/2025, xem trực tiếp XSMB chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Binh (XSTB).

XSMB 17/8, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 17/8/2025.

Lịch quay số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: XSMB mở đầu tuần với kỳ quay của đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: XSMB tiếp tục với lượt quay của đài Quảng Ninh.

- Thứ Tư: XSMB giữa tuần do đài Bắc Ninh (XSBN) thực hiện quay thưởng.

- Thứ Năm: XSMB quay trở lại với đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: XSMB cuối ngày thứ Sáu được đài Hải Phòng (XSHP) phụ trách.

- Thứ Bảy: XSMB cuối tuần do đài Nam Định (XSNĐ) tổ chức.

- Chủ Nhật: Kết thúc tuần, XSMB sẽ quay thưởng tại đài Thái Bình (XSTB).

Đổi vé số trúng thưởng XSMB ở đâu?

- Người trúng thưởng XSMB có thể nhận giải trực tiếp tại công ty xổ số kiến thiết hoặc tại các đại lý vé số gần nơi sinh sống, mang lại sự thuận tiện cho nhiều người chơi.

- Khi lĩnh thưởng qua đại lý XSMB, người trúng thường phải chịu một khoản phí dịch vụ, dao động từ 0,5% đến 1% giá trị giải, tùy theo quy định từng đại lý và khu vực.

- Ngược lại, nếu nhận trực tiếp tại công ty xổ số miền Bắc (XSMB), người chơi sẽ được chi trả toàn bộ số tiền trúng thưởng sau khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân mà không mất thêm bất kỳ khoản phí nào, đảm bảo quyền lợi tối đa.

Vé số miền Bắc sẽ được bán trước bao nhiêu ngày?

XSMB bao gồm 6 đài quay số, mỗi ngày chỉ có một đài tiến hành mở thưởng: Thứ Hai - Hà Nội, Thứ Ba - Quảng Ninh, Thứ Tư - Bắc Ninh, Thứ Năm - Hà Nội, Thứ Sáu - Hải Phòng, Thứ Bảy - Nam Định, Chủ Nhật - Thái Bình.

Vào ngày quay thưởng, mỗi đài sẽ phát hành vé và phân phối trên toàn bộ khu vực miền Bắc. Tuy nhiên, vé số chỉ được bán trong đúng ngày của đài đó, không được phép kéo sang các ngày khác.

