XSMB 25/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 25/8/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến thứ 2 hàng tuần. KQXS MB thứ 2 ngày 25/8. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 25/8/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội. Kết quả xổ số hôm nay thứ 2 - trực tiếp kết quả các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 2 ngày 25/8 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 2 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 2 ngày 25/8/2025

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 23/8/2025. Xem lại KQXSMB ngày 23/8/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 23/8/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định (XSNĐ).

XSMB 23/8, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 23/8/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 22/8/2025. Xem lại KQXSMB ngày 22/8/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 22/8/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng (XSHP).

XSMB 22/8, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 22/8/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 21/8/2025. Xem lại KQXSMB ngày 21/8/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 21/8/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 21/8, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 21/8/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 20/8/2025. Xem lại KQXSMB ngày 20/8/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 20/8/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh (XSBN).

XSMB 20/8, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 20/8/2025.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc sẽ được mở đầu tuần với kỳ quay của đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc sẽ được tiếp tục với lượt quay của đài Quảng Ninh.

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc giữa tuần sẽ được đài Bắc Ninh (XSBN) thực hiện quay thưởng.

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc sẽ được quay trở lại với đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Bắc thứ Sáu sẽ được đài Hải Phòng (XSHP) phụ trách.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc cuối tuần sẽ được đài Nam Định (XSNĐ) tổ chức.

- Chủ Nhật: Kết thúc tuần, xổ số miền Bắc sẽ được quay thưởng ở đài Thái Bình (XSTB).

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMB

Để được nhận giải từ xổ số miền Bắc (XSMB), vé trúng thưởng cần đáp ứng các điều kiện sau:

- Vé hợp lệ do XSKT phát hành: Vé phải được phát hành bởi Công ty Xổ số Kiến thiết miền Bắc, có đầy đủ thông tin và đảm bảo tính chính xác.

- Số dự thưởng trùng với kết quả quay: Dãy số trên vé phải khớp với một trong các giải thưởng công bố của kỳ quay tương ứng.

- Vé còn nguyên vẹn: Vé phải giữ nguyên hình dạng ban đầu, không bị rách, chắp vá, tẩy xóa hoặc sửa chữa.

- Nhận thưởng trong thời hạn quy định: Người trúng giải cần làm thủ tục lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Quá hạn, vé sẽ không còn giá trị.

- Không vướng tranh chấp: Vé không nằm trong diện tranh chấp hoặc khiếu nại, mọi vấn đề pháp lý phải được giải quyết trước khi chi trả.

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) nhanh chóng, chính xác nhất

- Kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) được quay thưởng bởi các công ty xổ số kiến thiết và phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình địa phương vào lúc 18h15 mỗi ngày. Đây là thời điểm quen thuộc giúp người chơi theo dõi kết quả nhanh chóng và minh bạch.

- Ngoài việc xem trực tiếp trên truyền hình, bạn cũng có thể đăng ký nhận kết quả qua tin nhắn SMS gửi đến tổng đài. Tuy nhiên, cách này sẽ phát sinh phí dịch vụ.

- Để vừa tiết kiệm chi phí vừa cập nhật kết quả nhanh và chính xác, bạn có thể truy cập vtcnews.vn – kênh thông tin chính thống, cung cấp kết quả xổ số miền Bắc hoàn toàn miễn phí và tin cậy.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.