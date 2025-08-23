XSMB 24/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 24/8/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến chủ nhật hàng tuần. KQXS MB chủ nhật ngày 24/8. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 24/8/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình. Kết quả xổ số hôm nay chủ nhật - trực tiếp kết quả các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay chủ nhật ngày 24/8 - KQXS miền Bắc trực tuyến chủ nhật hàng tuần - Cập nhật KQXSMB chủ nhật ngày 24/8/2025

Lịch quay số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: XSMB sẽ được mở đầu tuần với kỳ quay của đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: XSMB sẽ được tiếp tục với lượt quay của đài Quảng Ninh.

- Thứ Tư: XSMB giữa tuần sẽ được đài Bắc Ninh (XSBN) thực hiện quay thưởng.

- Thứ Năm: XSMB sẽ được quay trở lại với đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: XSMB thứ Sáu sẽ được đài Hải Phòng (XSHP) phụ trách.

- Thứ Bảy: XSMB cuối tuần sẽ được đài Nam Định (XSNĐ) tổ chức.

- Chủ Nhật: Kết thúc tuần, XSMB sẽ được quay thưởng ở đài Thái Bình (XSTB).

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMB

Để được nhận thưởng từ xổ số miền Bắc (XSMB), vé trúng thưởng cần đảm bảo các yêu cầu sau:

- Vé hợp lệ do công ty phát hành: Phải là vé do Công ty Xổ số Kiến thiết miền Bắc phát hành, với thông tin đầy đủ, rõ ràng và chính xác.

- Số dự thưởng trùng khớp kết quả quay: Dãy số trên vé phải trùng với một trong các giải thưởng được công bố trong kỳ quay thưởng.

- Tình trạng vé nguyên vẹn: Vé phải còn nguyên khổ, không rách, không tẩy xóa hay chỉnh sửa. Tình trạng vé phải giữ nguyên như lúc phát hành.

- Lĩnh thưởng đúng hạn: Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Sau thời gian này, vé sẽ hết giá trị.

- Không có tranh chấp, khiếu nại: Vé không thuộc diện tranh chấp hay khiếu nại, mọi vấn đề pháp lý liên quan phải được giải quyết trước khi chi trả thưởng.

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng XSMB

- Vé số miền Bắc (XSMB) chỉ được lĩnh thưởng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Sau thời gian này, vé sẽ hết giá trị và không được thanh toán.

- Công ty Xổ số Kiến thiết miền Bắc thực hiện chi trả trong tối đa 5 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ. Thông thường, việc trả thưởng diễn ra nhanh chóng để đảm bảo quyền lợi người trúng giải.

- Quy trình trả thưởng của XSMB được tiến hành minh bạch, chính xác và kịp thời, mang đến sự thuận tiện và hạn chế tối đa rủi ro hay chậm trễ cho người chơi.

