XSMB 21/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 21/8/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến thứ 5 hàng tuần. KQXS MB thứ 5 ngày 21/8. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 21/8/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội. Kết quả xổ số hôm nay thứ 5 - trực tiếp kết quả các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 5 ngày 21/8 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 5 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 5 ngày 21/8/2025

Lịch quay số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc sẽ được mở đầu tuần với kỳ quay thưởng do đài Hà Nội (XSHN) phụ trách.

- Thứ Ba: Đài Quảng Ninh sẽ được thực hiện quay số xổ số miền Bắc (XSMB) trong ngày thứ Ba.

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc giữa tuần sẽ do đài Bắc Ninh (XSBN) được tổ chức quay thưởng.

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc sẽ được tiếp tục với lượt quay của đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Đài Hải Phòng (XSHP) sẽ được đảm nhận kỳ quay thưởng xổ số miền Bắc cuối ngày thứ Sáu.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc (XSMB) cuối tuần sẽ do đài Nam Định (XSNĐ) phụ trách.

- Chủ Nhật: Kết thúc tuần với lượt quay thưởng xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ đến từ đài Thái Bình (XSTB).

Điều kiện lĩnh thưởng XSMB

- Người chơi may mắn trúng thưởng xổ số miền Bắc cần xuất trình vé còn nguyên vẹn, không rách, tẩy xóa hay chắp vá tại công ty phát hành để làm thủ tục nhận thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày in trên vé. Quá thời hạn này, giải thưởng sẽ không còn giá trị.

- Đối với các giải thưởng từ 10 triệu đồng trở lên, người trúng phải nộp thuế thu nhập cá nhân 10% trên tổng giá trị giải thưởng.

Vé số miền bắc sẽ được bán trước bao nhiêu ngày?

Xổ số miền Bắc (XSMB) gồm 6 đài quay số, mỗi ngày chỉ có một đài thực hiện mở thưởng. Lịch cụ thể là: Thứ Hai - Hà Nội, Thứ Ba - Quảng Ninh, Thứ Tư - Bắc Ninh, Thứ Năm - Hà Nội, Thứ Sáu - Hải Phòng, Thứ Bảy - Nam Định và Chủ Nhật - Thái Bình.

Vào ngày được phân công, mỗi đài sẽ phát hành và phân phối vé số trên toàn bộ địa bàn các tỉnh, thành miền Bắc. Tuy nhiên, vé số chỉ được bán trong đúng ngày quay thưởng của đài đó, không được kéo dài sang các ngày khác.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.