XSMB 20/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 20/8/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến thứ 4 hàng tuần. KQXS MB thứ 4 ngày 20/8. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 20/8/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh. Kết quả xổ số hôm nay thứ 4 - trực tiếp kết quả các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 4 ngày 20/8 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 4 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 4 ngày 20/8/2025

Lịch quay số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được mở đầu tuần với kỳ quay thưởng do đài Hà Nội (XSHN) phụ trách.

- Thứ Ba: Đài Quảng Ninh (XSQN) sẽ được thực hiện quay số xổ số miền Bắc (XSMB) trong ngày thứ Ba.

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc (XSMB) giữa tuần sẽ do đài Bắc Ninh (XSBN) được tổ chức quay thưởng.

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được tiếp tục với lượt quay của đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Đài Hải Phòng (XSHP) sẽ được đảm nhận kỳ quay thưởng xổ số miền Bắc (XSMB) cuối ngày thứ Sáu.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc (XSMB) cuối tuần sẽ do đài Nam Định (XSNĐ) phụ trách.

- Chủ Nhật: Kết thúc tuần với lượt quay thưởng xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ đến từ đài Thái Bình (XSTB).

Điều kiện lĩnh thưởng XSMB

- Nếu may mắn trúng thưởng xổ số miền Bắc, người chơi cần mang vé số còn nguyên vẹn, không rách, không tẩy xóa hay chắp vá đến công ty phát hành để làm thủ tục nhận thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày in trên vé. Sau thời hạn này, giải thưởng sẽ không còn giá trị.

- Đối với các giải thưởng từ 10 triệu đồng trở lên, người trúng phải nộp thuế thu nhập cá nhân với mức 10% trên tổng giá trị giải.

Thời gian quay thưởng của XSMT, XSMB, XSMN

Để người chơi thuận tiện theo dõi và không bỏ lỡ thời gian công bố kết quả, lịch quay số của ba miền được ấn định rõ ràng như sau:

- Miền Nam: quay sớm nhất, từ 16h15 – 16h35 mỗi ngày.

- Miền Trung: diễn ra trong khung giờ 17h15 – 17h35, kết quả được công bố ngay sau khi hoàn tất.

- Miền Bắc: Cập nhật XSMB từ 18h15 – 18h35, là thời điểm được mong chờ nhất vì đây là đài quay cuối cùng trong ngày.

Lưu ý: Người chơi cần đối chiếu vé số đúng theo khu vực đã mua, không thể dùng vé miền Trung để dò kết quả XSMB hoặc ngược lại.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.