XSMB 19/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 19/8/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến thứ 3 hàng tuần. KQXS MB thứ 3 ngày 19/8. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 19/8/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh. Kết quả xổ số hôm nay thứ 3 - trực tiếp kết quả các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 3 ngày 19/8 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 3 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 3 ngày 19/8/2025

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 17/8/2025. Xem lại KQXSMB ngày 17/8/2025

Quay số trực tiếp MB hôm nay ngày 17/8/2025, xem trực tiếp XSMB chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Binh (XSTB).

XSMB 17/8, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 17/8/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 16/8/2025. Xem lại KQXSMB ngày 16/8/2025

Quay số trực tiếp MB hôm nay ngày 16/8/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định (XSNĐ).

XSMB 16/8, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 16/8/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 15/8/2025. Xem lại KQXSMB ngày 15/8/2025

Quay số trực tiếp MB hôm nay ngày 15/8/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng (XSHP).

XSMB 15/8, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 15/8/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 14/8/2025. Xem lại KQXSMB ngày 14/8/2025

Quay số trực tiếp MB ngày 14/8/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 14/8, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 14/8/2025.

Lịch KQXS MB mới nhất

- Thứ Hai: XSMB sẽ được mở đầu tuần với kỳ quay thưởng do đài Hà Nội (XSHN) phụ trách.

- Thứ Ba: Đài Quảng Ninh (XSQN) sẽ được thực hiện quay số XSMB trong ngày thứ Ba.

- Thứ Tư: XSMB giữa tuần sẽ do đài Bắc Ninh (XSBN) được tổ chức quay thưởng.

- Thứ Năm: XSMB sẽ được tiếp tục với lượt quay của đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Đài Hải Phòng (XSHP) sẽ được đảm nhận kỳ quay thưởng XSMB cuối ngày thứ Sáu.

- Thứ Bảy: XSMB cuối tuần sẽ do đài Nam Định (XSNĐ) phụ trách.

- Chủ Nhật: Kết thúc tuần với lượt quay thưởng XSMB sẽ đến từ đài Thái Bình (XSTB).

Tránh làm rách vé, nhòe mực

- Khi tham gia xổ số miền Bắc, người chơi cần đặc biệt chú ý đến việc bảo quản vé số. Một tấm vé hợp lệ phải giữ nguyên trạng, không rách, không chắp vá, không tẩy xóa và đầy đủ thông tin in trên vé thì mới được công nhận trúng thưởng.

- Nếu vé bị nhòe mực, hư hỏng hoặc không đúng quy cách, dù dãy số khớp với kết quả quay thưởng, bạn vẫn có thể bị từ chối trả thưởng, gây ra nhiều tiếc nuối.

- Vì vậy, ngay sau khi mua vé, bạn nên cất giữ trong ví, túi chống nước hoặc để ở nơi khô ráo, an toàn. Đồng thời, bạn có thể theo dõi kết quả xổ số miền Bắc trực tuyến để cập nhật nhanh chóng, chính xác, tránh bỏ lỡ cơ hội may mắn của mình.

Thời gian quay thưởng của XSMT, XSMB, XSMN

- Để người chơi dễ dàng theo dõi và không bỏ lỡ thời điểm công bố kết quả, lịch quay số của xổ số ba miền đã được quy định cụ thể như sau:

- Xổ số miền Nam là đài quay sớm nhất, diễn ra vào khung giờ 16h15 – 16h35 mỗi ngày.

- Tiếp theo là xổ số miền Trung, bắt đầu quay từ 17h15 – 17h35, kết quả từng giải được công bố ngay sau khi hoàn tất, giúp người chơi không phải chờ đợi lâu.

- Cuối cùng, xổ số miền Bắc sẽ được cập nhật XSMB sẽ diễn ra vào lúc 18h15 – 18h35, là khung giờ được nhiều người quan tâm nhất vì đây là đài quay cuối cùng trong ngày.

Lưu ý: Người chơi cần dò vé số đúng theo nhà đài mình đã mua, không thể dùng vé số miền Trung để tra với bảng kết quả của XSMB hoặc ngược lại.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.