XSMB 18/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 18/8/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến thứ 2 hàng tuần. KQXS MB thứ 2 ngày 18/8. Xổ số miền Bắc hôm nay ngày 18/8/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội. Kết quả xổ số hôm nay thứ 2 - trực tiếp kết quả các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 2 ngày 18/8 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 2 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 2 ngày 18/8/2025

Thống KQXS MB các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 16/8/2025. Xem lại KQXSMB ngày 16/8/2025

KQXSMB hôm nay ngày 16/8/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định (XSNĐ).

XSMB 16/8, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 16/8/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 15/8/2025. Xem lại KQXSMB ngày 15/8/2025

KQXSMB hôm nay ngày 15/8/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng (XSHP).

XSMB 15/8, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 15/8/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 14/8/2025. Xem lại KQXSMB ngày 14/8/2025

Trực tiếp quay số ngày 14/8/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 14/8, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 14/8/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 13/8/2025. Xem lại KQXSMB ngày 13/8/2025

KQXSMB hôm nay ngày 13/8/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh (XSBN).

XSMB 13/8, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 13/8/2025.

Lịch KQXS MB mới nhất

- Thứ Hai: XSMB sẽ mở đầu tuần với kỳ quay thưởng do đài Hà Nội (XSHN) phụ trách.

- Thứ Ba: Đài Quảng Ninh (XSQN) sẽ thực hiện quay số XSMB trong ngày thứ Ba.

- Thứ Tư: XSMB giữa tuần sẽ do đài Bắc Ninh (XSBN) tổ chức quay thưởng.

- Thứ Năm: XSMB sẽ tiếp tục với lượt quay của đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Đài Hải Phòng (XSHP) sẽ đảm nhận kỳ quay thưởng XSMB cuối ngày thứ Sáu.

- Thứ Bảy: XSMB cuối tuần sẽ do đài Nam Định (XSNĐ) điều hành.

- Chủ Nhật: Kết thúc tuần với lượt quay thưởng XSMB đến từ đài Thái Bình (XSTB).

Tránh làm rách vé, nhòe mực

Khi tham gia xổ số miền Bắc, việc giữ gìn tấm vé số nguyên vẹn là yếu tố quan trọng hàng đầu. Vé hợp lệ phải còn đầy đủ thông tin, không được rách, nhàu nát hay bị tẩy xóa. Chỉ những vé đáp ứng đúng quy định mới được công nhận trúng thưởng.

Trong trường hợp vé bị hư hỏng, nhòe mực hoặc không đảm bảo đúng hình thức, bạn có thể mất quyền nhận giải thưởng, dù dãy số trùng khớp với kết quả. Điều này khiến nhiều người tiếc nuối chỉ vì sơ suất nhỏ trong khâu bảo quản.

Do đó, sau khi mua vé, hãy cất giữ cẩn thận trong ví, túi chống ẩm hoặc nơi an toàn trong suốt thời gian chờ công bố kết quả. Để thuận tiện, bạn có thể xem quay số trực tuyến để theo dõi nhanh chóng, chính xác và đảm bảo không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội trúng thưởng nào.

Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ khi nhận thưởng

Khi làm thủ tục nhận thưởng xổ số, người chơi cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết, bao gồm:

- Tấm vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn, không rách nát hay tẩy xóa.

- Giấy tờ tùy thân hợp pháp như CMND/CCCD, hộ chiếu hoặc visa còn hiệu lực.

Việc mang theo đầy đủ giấy tờ không chỉ giúp xác minh danh tính và quyền sở hữu vé, mà còn đảm bảo quá trình trao thưởng diễn ra minh bạch, an toàn và đúng quy định.

