XSMB 17/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 17/8/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến chủ nhật hàng tuần. KQXS MB chủ nhật ngày 17/8. Xổ số miền Bắc hôm nay ngày 17/8/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình. Kết quả xổ số hôm nay chủ nhật - trực tiếp kết quả các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay chủ nhật ngày 17/8 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 7 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB chủ nhật ngày 17/8/2025

Lịch trực tuyến quay số MB mới nhất

- Thứ Hai: XSMB mở đầu tuần với kỳ quay thưởng do đài Hà Nội (XSHN) phụ trách.

- Thứ Ba: Đài Quảng Ninh (XSQN) thực hiện quay số XSMB trong ngày thứ Ba.

- Thứ Tư: XSMB giữa tuần do đài Bắc Ninh (XSBN) tổ chức quay thưởng.

- Thứ Năm: XSMB tiếp tục với lượt quay của đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Đài Hải Phòng (XSHP) đảm nhận kỳ quay thưởng XSMB cuối ngày thứ Sáu.

- Thứ Bảy: XSMB cuối tuần do đài Nam Định (XSNĐ) điều hành.

- Chủ Nhật: Kết thúc tuần với lượt quay thưởng XSMB của đài Thái Bình (XSTB).

Thời gian nhận thưởng xổ số miền Bắc

Người chơi XSMB có thời hạn tối đa 30 ngày kể từ ngày phát hành vé để nhận thưởng. Sau thời gian này, vé sẽ hết hiệu lực và không còn giá trị lĩnh giải. Hãy chú ý kiểm tra ngày phát hành và nhận thưởng đúng hạn để đảm bảo quyền lợi của mình.

Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ khi nhận thưởng

Khi xác nhận dò vé số đã trúng thưởng , người trúng giải cần mang theo:

- Vé số trúng còn nguyên vẹn

- Giấy tờ tùy thân hợp lệ như CMND/CCCD, hộ chiếu hoặc visa còn hiệu lực

Việc chuẩn bị đầy đủ giấy tờ giúp xác minh danh tính và quyền sở hữu hợp pháp, đảm bảo quá trình trao giải minh bạch, tránh gian lận.

