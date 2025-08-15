XSMB 16/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 16/8/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến thứ 7 hàng tuần. KQXS MB thứ 7 ngày 16/8. Xổ số miền Bắc hôm nay ngày 16/8/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định. Kết quả xổ số hôm nay thứ 6 - trực tiếp kết quả các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Tra cứu XSMB thứ 7 ngày 16/8 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 7 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 7 ngày 16/8/2025

Thống KQXS MB các kỳ trước

Lịch trực tuyến quay số MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc mở màn tuần với kỳ quay thưởng do đài Hà Nội (XSHN) phụ trách.

- Thứ Ba: Đài Quảng Ninh (XSQN) đảm nhận phiên quay số xổ số miền Bắc trong ngày thứ Ba.

- Thứ Tư: Đài Bắc Ninh (XSBN) tổ chức kỳ quay thưởng xổ số miền Bắc giữa tuần.

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc tiếp tục với lượt quay của đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Đài Hải Phòng (XSHP) thực hiện quay thưởng xổ số miền Bắc vào cuối ngày thứ Sáu.

- Thứ Bảy: Đài Nam Định (XSNĐ) điều hành kỳ quay số xổ số miền Bắc cuối tuần.

- Chủ Nhật: Đài Thái Bình (XSTB) khép lại tuần với lượt quay thưởng xổ số miền Bắc.

Thời gian nhận thưởng XSMB

Người chơi trúng thưởng XSMB có tối đa 30 ngày kể từ ngày phát hành vé để nhận giải. Quá thời hạn này, vé sẽ mất hiệu lực và không thể lĩnh thưởng. Hãy kiểm tra kỹ ngày phát hành và nhận giải đúng thời gian để bảo đảm quyền lợi của mình.

Bảo đảm an toàn cho tờ vé XSMB

Để đảm bảo quyền lợi khi trúng thưởng, vé số miền Bắc cần được giữ nguyên trạng, không rách, nhòe mực hay tẩy xóa bất kỳ con số nào. Một tấm vé nguyên vẹn sẽ giúp việc tra cứu trực tuyến quay số MB và xác nhận giải thưởng diễn ra thuận lợi. Nếu vé bị hư hỏng hoặc thay đổi hình thức, khả năng được công nhận trúng thưởng có thể bị ảnh hưởng, thậm chí mất quyền nhận giải.

