XSMB 15/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 15/8/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến thứ 6 hàng tuần. KQXS MB thứ 6 ngày 15/8. Xổ số miền Bắc hôm nay ngày 15/8/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng. KQXS mới nhất hôm nay thứ 6 - trực tiếp kết quả các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Tra cứu XSMB thứ 6 ngày 15/8 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 6 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 6 ngày 15/8/2025

Thống kê xổ số miền Bắc trực tuyến các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 13/8/2025. Xem lại KQXSMB ngày 13/8/2025

Xem quay số trực tuyến ngày 13/8/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh (XSBN).

XSMB 13/8, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 13/8/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 12/8/2025. Xem lại KQXSMB ngày 12/8/2025

Xem quay số trực tuyến ngày 12/8/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh (XSQN).

XSMB 12/8, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 12/8/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 11/8/2025. Xem lại KQXSMB ngày 11/8/2025

Xem quay số trực tuyến ngày 11/8/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 11/8, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 11/8/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 10/8/2025. Xem lại KQXSMB ngày 10/8/2025

Xem quay số trực tuyến ngày 10/8/2025, xem trực tiếp XSMB Chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình (XSTB).

XSMB 10/8, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 10/8/2025.

Lịch trực tuyến quay số MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc được mở màn tuần với kỳ quay thưởng do đài Hà Nội (XSHN) phụ trách.

- Thứ Ba: Đài Quảng Ninh (XSQN) được đảm nhận phiên quay số xổ số miền Bắc trong ngày thứ Ba.

- Thứ Tư: Đài Bắc Ninh (XSBN) được tổ chức kỳ quay thưởng xổ số miền Bắc giữa tuần.

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc được tiếp tục với lượt quay của đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Đài Hải Phòng (XSHP) được thực hiện quay thưởng xổ số miền Bắc vào cuối ngày thứ Sáu.

- Thứ Bảy: Đài Nam Định (XSNĐ) được điều hành kỳ quay số xổ số miền Bắc cuối tuần.

- Chủ Nhật: Đài Thái Bình (XSTB) được khép lại tuần với lượt quay thưởng xổ số miền Bắc.

Cơ cấu giải thưởng của xổ số miền Bắc (XSMB)

- Giải Đặc biệt: 1 giải gồm 6 chữ số, trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải Nhất: 10 giải, mỗi giải 5 chữ số, trị giá 30 triệu đồng.

- Giải Nhì: 10 giải 5 chữ số, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- Giải Ba: 20 giải 5 chữ số, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải Tư: 70 giải 5 chữ số, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- Giải Năm: 100 giải 4 chữ số, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải Sáu: 300 giải 4 chữ số, mỗi giải 400 nghìn đồng.

- Giải Bảy: 1.000 giải 3 chữ số, mỗi giải 200 nghìn đồng.

- Giải Tám: 10.000 giải 2 chữ số, mỗi giải 100 nghìn đồng.

- Giải Khuyến khích: 45 giải, trị giá 6 triệu đồng mỗi giải, dành cho vé sai 1 số so với giải Đặc biệt.

- Giải phụ Đặc biệt: 9 giải, mỗi giải 50 triệu đồng, dành cho vé trúng 5 số cuối của giải Đặc biệt.

Bảo đảm an toàn cho tờ vé XSMB

Để bảo đảm quyền lợi khi trúng thưởng, vé số miền Bắc cần được giữ nguyên trạng, không bị rách, nhòe mực hay tẩy xóa bất kỳ con số nào. Một tấm vé nguyên vẹn sẽ giúp quá trình tra cứu KQXS miền Bắc và xác nhận giải thưởng diễn ra suôn sẻ. Nếu vé bị hư hỏng hoặc thay đổi hình thức, khả năng được công nhận trúng thưởng có thể bị ảnh hưởng, thậm chí mất quyền nhận giải.

