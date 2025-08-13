XSMB 14/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 14/8/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến thứ 5 hàng tuần. KQXS MB thứ 5 ngày 14/8. Xổ số mới nhất hôm nay ngày 14/8/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội. KQXS mới nhất hôm nay thứ 5 - trực tiếp kết quả các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Tra cứu XSMB thứ 5 ngày 14/8 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 5 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 5 ngày 14/8/2025

Lịch quay thưởng miền Bắc xổ số miền Bắc mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc sẽ được mở màn tuần với kỳ quay thưởng do đài Hà Nội (XSHN) phụ trách.

- Thứ Ba: Đài Quảng Ninh (XSQN) sẽ được đảm nhận phiên quay số xổ số miền Bắc trong ngày thứ Ba.

- Thứ Tư: Đài Bắc Ninh (XSBN) sẽ được tổ chức kỳ quay thưởng xổ số miền Bắc giữa tuần.

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc sẽ được tiếp tục với lượt quay của đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Đài Hải Phòng (XSHP) sẽ được thực hiện quay thưởng xổ số miền Bắc vào cuối ngày thứ Sáu.

- Thứ Bảy: Đài Nam Định (XSNĐ) sẽ được điều hành kỳ quay số xổ số miền Bắc cuối tuần.

- Chủ Nhật: Đài Thái Bình (XSTB) sẽ được khép lại tuần với lượt quay thưởng xổ số miền Bắc.

Cơ cấu giải thưởng của xổ số miền Bắc (XSMB)

- Giải Đặc biệt gồm 1 giải với 6 chữ số, trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải Nhất có 10 giải, mỗi giải gồm 5 chữ số, trị giá 30 triệu đồng.

- Giải Nhì gồm 10 giải 5 chữ số, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- Giải Ba bao gồm 20 giải 5 chữ số, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải Tư gồm 70 giải với 5 chữ số, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải Năm có 100 giải 4 chữ số, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải Sáu gồm 300 giải 4 chữ số, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải Bảy có 1.000 giải 3 chữ số, mỗi giải 200 nghìn đồng.

- Giải Tám gồm 10.000 giải 2 chữ số, mỗi giải 100 nghìn đồng.

- Giải Khuyến khích gồm 45 giải, trị giá 6 triệu đồng mỗi giải, dành cho vé sai 1 số so với giải Đặc biệt.

- Giải phụ Đặc biệt gồm 9 giải, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng, dành cho vé trúng 5 số cuối của giải Đặc biệt.

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) nhanh chóng, chính xác nhất

- Xem kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) được tổ chức quay số hàng ngày bởi các công ty xổ số kiến thiết và phát sóng trực tiếp trên các đài truyền hình địa phương lúc 18h15. Đây là thời điểm phổ biến giúp người chơi cập nhật kết quả nhanh và chính xác.

- Bên cạnh xem trực tiếp, bạn cũng có thể nhận kết quả qua tin nhắn tổng đài, tuy nhiên hình thức này sẽ phát sinh phí dịch vụ.

