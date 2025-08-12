XSMB 13/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 13/8/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến thứ 4 hàng tuần. KQXS MB thứ 4 ngày 13/8. Xổ số mới nhất hôm nay ngày 13/8/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh. Xổ số online hôm nay thứ 4 - trực tiếp kết quả các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Tra cứu XSMB thứ 4 ngày 13/8 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 4 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 4 ngày 13/8/2025

Tra cứu lịch mở thưởng xổ số miền Bắc mới nhất

- Thứ Hai: XSMB sẽ được mở màn tuần với kỳ quay thưởng do đài Hà Nội (XSHN) phụ trách.

- Thứ Ba: Đài Quảng Ninh (XSQN) sẽ được đảm nhận phiên quay số XSMB trong ngày thứ Ba.

- Thứ Tư: Đài Bắc Ninh (XSBN) sẽ được tổ chức kỳ quay thưởng XSMB giữa tuần.

- Thứ Năm: XSMB sẽ được tiếp tục với lượt quay của đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Đài Hải Phòng (XSHP) sẽ được thực hiện quay thưởng XSMB vào cuối ngày thứ Sáu.

- Thứ Bảy: Đài Nam Định (XSNĐ) sẽ được điều hành kỳ quay số XSMB cuối tuần.

- Chủ Nhật: Đài Thái Bình (XSTB) sẽ được khép lại tuần với lượt quay thưởng XSMB.

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMB

Để nhận thưởng xổ số miền Bắc (XSMB), tấm vé trúng cần đáp ứng các điều kiện sau:

- Vé phải được phát hành chính thức bởi Công ty xổ số kiến thiết XSMB, có đầy đủ thông tin rõ ràng, chính xác và hợp pháp.

- Dãy số trên vé xổ số kiến thiết miền Bắc phải hoàn toàn trùng khớp với kết quả quay số chính thức.

- Vé giữ nguyên trạng thái ban đầu, không bị rách, tẩy xóa, chắp vá hoặc chỉnh sửa dưới bất kỳ hình thức nào.

- Người chơi cần đến nhận thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày quay số, sau thời gian này vé sẽ không còn giá trị.

- Vé không được nằm trong diện tranh chấp hay khiếu nại, và mọi vấn đề pháp lý liên quan phải được giải quyết trước khi thực hiện trả thưởng.

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) nhanh chóng, chính xác nhất

- Kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) được quay số bởi các công ty xổ số kiến thiết và phát sóng trực tiếp trên các đài truyền hình địa phương vào lúc 18h15 hàng ngày. Đây là khung giờ quen thuộc để người chơi theo dõi kết quả nhanh chóng và chính xác.

- Ngoài việc xem trực tiếp, bạn có thể nhận kết quả qua tin nhắn gửi đến tổng đài, tuy nhiên hình thức này sẽ mất phí.

- Nếu muốn vừa tiết kiệm chi phí vừa đảm bảo thông tin cập nhật kịp thời, bạn có thể truy cập website chính thức vtcnews.vn. Đây là nguồn tin đáng tin cậy, giúp bạn theo dõi kết quả xổ số miền Bắc mỗi ngày hoàn toàn miễn phí.

