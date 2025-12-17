XSMB 17/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 17/12/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 17/12. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 17/12/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 4 ngày 17/12 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 4 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 4 ngày 17/12/2025

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 15/12/2025. Xem lại KQXSMB ngày 15/12/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 15/12/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 15/12, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 15/12/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 14/12/2025. Xem lại KQXSMB ngày 14/12/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 14/12/2025, xem trực tiếp XSMB chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình (XSTB).

XSMB 14/12, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 14/12/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 13/12/2025. Xem lại KQXSMB ngày 13/12/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 13/12/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định (XSNĐ).

XSMB 13/12, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 13/12/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 12/12/2025. Xem lại KQXSMB ngày 12/12/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 12/12/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng (XSHP).

XSMB 12/12, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 12/12/2025.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ quay thưởng do đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ quay số do đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ tổ chức bởi đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: Đài Hà Nội (XSHN) sẽ quay thưởng xổ số miền Bắc (XSMB).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ quay thưởng do đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Đài Nam Định (XSNĐ) sẽ quay xổ số miền Bắc (XSMB) trong ngày.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ quay thưởng bởi đài Thái Bình (XSTB) thực hiện.

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMB

Để được xác nhận hợp lệ và nhận thưởng xổ số miền Bắc (XSMB), vé trúng cần đáp ứng một số điều kiện cơ bản sau:

- Vé phát hành hợp pháp: Vé phải do Công ty Xổ số Kiến thiết miền Bắc phát hành, thông tin in rõ ràng, đầy đủ và còn hiệu lực theo quy định.

- Số trúng khớp kết quả: Các con số trên vé phải trùng với kết quả đã công bố của một trong các hạng giải XSMB.

- Vé còn nguyên vẹn: Vé không bị rách, nhàu nát, tẩy xóa hay chỉnh sửa so với hình thức ban đầu.

- Đúng thời hạn lĩnh thưởng: Người trúng cần làm thủ tục nhận giải trong vòng 30 ngày kể từ ngày quay thưởng, quá hạn vé sẽ mất giá trị.

- Không có tranh chấp pháp lý: Vé không nằm trong diện khiếu nại hoặc tranh chấp; mọi vấn đề liên quan phải được xử lý xong trước khi chi trả tiền thưởng.

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB)

- Kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) được quay thưởng hằng ngày bởi các công ty xổ số kiến thiết và phát sóng trực tiếp trên các đài truyền hình địa phương vào lúc 18h15. Đây là thời điểm quen thuộc để người chơi theo dõi kết quả nhanh chóng và công khai.

- Bên cạnh truyền hình, người chơi cũng có thể nhận kết quả XSMB qua tin nhắn tổng đài, tuy nhiên cách này sẽ phát sinh chi phí dịch vụ.

- Nếu muốn tiết kiệm mà vẫn cập nhật thông tin chính xác, bạn có thể tra cứu trực tiếp trên website vtcnews.vn – nguồn tin uy tín, cung cấp kết quả xổ số miền Bắc mỗi ngày hoàn toàn miễn phí.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.