XSMB 12/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 12/12/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 12/12. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 12/12/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 6 ngày 12/12 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 6 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 6 ngày 12/12/2025

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 10/12/2025. Xem lại KQXSMB ngày 10/12/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 10/12/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh (XSBN).

XSMB 10/12, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 10/12/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 9/12/2025. Xem lại KQXSMB ngày 9/12/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 9/12/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh (XSQN).

XSMB 9/12, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 9/12/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 8/12/2025. Xem lại KQXSMB ngày 8/12/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 8/12/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 8/12, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 8/12/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 7/12/2025. Xem lại KQXSMB ngày 7/12/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 7/12/2025, xem trực tiếp XSMB chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình (XSTB).

XSMB 7/12, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 7/12/2025.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: XSMB sẽ được quay thưởng do đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Kỳ quay XSMB sẽ quay số bởi đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: XSMB sẽ được tổ chức bởi đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: Đài Hà Nội (XSHN) sẽ được quay thưởng XSMB.

- Thứ Sáu: XSMB sẽ được quay thưởng do đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Đài Nam Định (XSNĐ) sẽ được quay XSMB trong ngày.

- Chủ Nhật: XSMB sẽ được quay thưởng bởi đài Thái Bình (XSTB) thực hiện.

Điều kiện lĩnh thưởng XSMB

- Nếu bạn may mắn trúng thưởng xổ số miền Bắc, hãy mang vé đến đúng Công ty xổ số đã phát hành để làm thủ tục nhận giải. Tấm vé cần được giữ nguyên trạng, không rách, không tẩy xoá hay sửa chữa và phải còn trong hạn 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Sau thời điểm này, vé sẽ mất hiệu lực và không còn giá trị nhận thưởng.

- Đối với các giải có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên, người trúng thưởng sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Mức thuế được tính bằng 10% trên tổng giá trị giải thưởng theo quy định hiện hành.

Thời gian quay thưởng của XSMT, XSMB, XSMN

- Thời gian quay thưởng của xổ số ba miền được quy định cụ thể để người chơi dễ theo dõi mà không bị gián đoạn.

- Ở miền Nam, lễ quay bắt đầu sớm nhất, diễn ra từ 16h15 đến 16h35 mỗi ngày.

- Tiếp theo, xổ số miền Trung quay từ 17h15 đến 17h35, với kết quả được công bố ngay sau khi từng giải hoàn tất, giúp người chơi nắm thông tin nhanh chóng.

- Cuối cùng là miền Bắc, quay thưởng trong khung 18h15 – 18h35, thu hút lượng lớn khán giả do diễn ra sau cùng trong ngày.

Chú ý: Người chơi cần dò đúng kết quả của đài mà mình mua vé, không dùng vé của miền này để so với bảng kết quả của miền khác.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.