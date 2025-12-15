XSMB 15/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 15/12/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 15/12. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 15/12/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 2 ngày 15/12 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 2 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 2 ngày 15/12/2025

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc quay thưởng do đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc quay số do đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc tổ chức bởi đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: Đài Hà Nội (XSHN) quay thưởng xổ số miền Bắc.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Bắc quay thưởng do đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Đài Nam Định (XSNĐ) quay xổ số miền Bắc trong ngày.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc quay thưởng bởi đài Thái Bình (XSTB) thực hiện.

Đổi vé số trúng thưởng XSMB ở đâu?

- Người trúng xổ số miền Bắc (XSMB) có thể lựa chọn lĩnh thưởng tại các đại lý vé số gần nơi cư trú hoặc đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết phát hành tờ vé trúng. Hình thức nhận thưởng qua đại lý được nhiều người ưu tiên vì nhanh chóng và tiện lợi.

- Tuy nhiên, khi đổi vé trúng tại các đại lý XSMB, người trúng giải sẽ phải trả một khoản phí dịch vụ nhất định. Mức phí này thường dao động từ 0,5% đến 1% giá trị tiền thưởng, tùy theo quy định của từng đại lý và khu vực.

- Nếu người chơi đến nhận giải trực tiếp tại công ty xổ số miền Bắc, số tiền nhận được sẽ là toàn bộ giá trị giải thưởng sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định. Cách nhận này không phát sinh phí dịch vụ, giúp đảm bảo tối đa quyền lợi cho người trúng thưởng.

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng XSMB

- Vé trúng xổ số miền Bắc (XSMB) chỉ có hiệu lực nhận thưởng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả mở thưởng. Sau khi quá thời gian này, vé trúng sẽ không còn giá trị và không được giải quyết lĩnh thưởng.

- Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc sẽ tiến hành chi trả tiền thưởng trong vòng tối đa 5 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ lĩnh thưởng hợp lệ. Trên thực tế, việc trả thưởng thường được xử lý sớm hơn để đảm bảo quyền lợi cho người trúng giải.

- Toàn bộ quy trình chi trả giải thưởng XSMB được thực hiện minh bạch, nhanh gọn và chính xác. Điều này giúp người chơi nhận thưởng thuận lợi, hạn chế tối đa các phát sinh hay chậm trễ không cần thiết.

