XSMB 14/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 14/12/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 14/12. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 14/12/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay chủ nhật ngày 14/12 - KQXS miền Bắc trực tuyến chủ nhật hàng tuần - Cập nhật KQXSMB chủ nhật ngày 14/12/2025

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 12/12/2025. Xem lại KQXSMB ngày 12/12/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 12/12/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng (XSHP).

XSMB 12/12, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 12/12/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 11/12/2025. Xem lại KQXSMB ngày 11/12/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 11/12/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 11/12, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 11/12/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 10/12/2025. Xem lại KQXSMB ngày 10/12/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 10/12/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh (XSBN).

XSMB 10/12, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 10/12/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 9/12/2025. Xem lại KQXSMB ngày 9/12/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 9/12/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh (XSQN).

XSMB 9/12, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 9/12/2025.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc sẽ quay thưởng do đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc sẽ quay số do đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc sẽ tổ chức bởi đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: Đài Hà Nội (XSHN) sẽ quay thưởng xổ số miền Bắc.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Bắc sẽ quay thưởng do đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Đài Nam Định (XSNĐ) sẽ quay xổ số miền Bắc trong ngày.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc sẽ quay thưởng bởi đài Thái Bình (XSTB) thực hiện.

Đổi vé số trúng thưởng XSMB ở đâu?

- Người trúng xổ số miền Bắc (XSMB) có thể đến lĩnh thưởng tại các đại lý vé số gần nơi sinh sống hoặc trực tiếp tại công ty xổ số kiến thiết phát hành vé. Nhận thưởng qua đại lý thường nhanh gọn, thuận tiện và được nhiều người lựa chọn.

- Tuy nhiên, khi đổi vé trúng tại đại lý XSMB, người trúng thưởng cần chi trả một khoản phí dịch vụ. Mức phí này thường dao động khoảng 0,5%–1% giá trị giải thưởng, tùy từng đại lý và khu vực cụ thể.

- Trường hợp đến nhận thưởng trực tiếp tại công ty xổ số miền Bắc, người chơi sẽ nhận đủ tiền trúng sau khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định. Cách này không mất phí dịch vụ, giúp đảm bảo tối đa quyền lợi cho người trúng giải

Vé số miền Bắc sẽ được bán trước bao nhiêu ngày?

- Xổ số miền Bắc (XSMB) được tổ chức theo hình thức quay số luân phiên giữa 6 đài, mỗi ngày chỉ có một đài đảm nhiệm việc mở thưởng. Lịch quay trong tuần được ấn định cố định gồm: Thứ Hai – Hà Nội, Thứ Ba – Quảng Ninh, Thứ Tư – Bắc Ninh, Thứ Năm – Hà Nội, Thứ Sáu – Hải Phòng, Thứ Bảy – Nam Định và Chủ Nhật – Thái Bình.

- Vào đúng ngày phụ trách quay số, mỗi đài sẽ phát hành vé và phân phối rộng khắp khu vực miền Bắc. Vé số chỉ có giá trị dự thưởng trong ngày phát hành, các đài không được bán vé cho ngày quay khác theo quy định

