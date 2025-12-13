XSMB 13/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 13/12/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 13/12. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 13/12/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 7 ngày 13/12 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 7 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 7 ngày 13/12/2025

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 11/12/2025. Xem lại KQXSMB ngày 11/12/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 11/12/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 11/12, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 11/12/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 10/12/2025. Xem lại KQXSMB ngày 10/12/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 10/12/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh (XSBN).

XSMB 10/12, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 10/12/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 9/12/2025. Xem lại KQXSMB ngày 9/12/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 9/12/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh (XSQN).

XSMB 9/12, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 9/12/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 8/12/2025. Xem lại KQXSMB ngày 8/12/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 8/12/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 8/12, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 8/12/2025.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc sẽ được quay thưởng do đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc sẽ quay số bởi đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc sẽ được tổ chức bởi đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: Đài Hà Nội (XSHN) sẽ được quay thưởng xổ số miền Bắc.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Bắc sẽ được quay thưởng do đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Đài Nam Định (XSNĐ) sẽ được quay xổ số miền Bắc trong ngày.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc sẽ được quay thưởng bởi đài Thái Bình (XSTB) thực hiện.

Điều kiện lĩnh thưởng XSMB

- Khi trúng thưởng xổ số miền Bắc, bạn cần mang vé đến đúng đơn vị phát hành để hoàn tất thủ tục nhận giải. Vé phải được bảo quản nguyên vẹn, không rách, không chỉnh sửa và vẫn còn trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quay số. Nếu quá hạn, vé sẽ không còn được chấp nhận để nhận thưởng.

- Với các giải thưởng từ 10 triệu đồng trở lên, người trúng sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định. Mức thuế áp dụng là 10% trên tổng giá trị giải thưởng mà bạn nhận được.

Vé số miền bắc sẽ được bán trước bao nhiêu ngày?

- Xổ số miền Bắc (XSMB) vận hành với 6 đài quay số luân phiên, mỗi ngày chỉ một đài duy nhất thực hiện mở thưởng. Lịch quay cố định trong tuần gồm: Thứ Hai – Hà Nội, Thứ Ba – Quảng Ninh, Thứ Tư – Bắc Ninh, Thứ Năm – Hà Nội, Thứ Sáu – Hải Phòng, Thứ Bảy – Nam Định và Chủ Nhật – Thái Bình.

- Vào ngày đến lượt quay thưởng, từng đài sẽ phát hành và cung cấp vé số trên toàn khu vực miền Bắc. Mỗi đài chỉ được phân phối vé đúng trong ngày mình phụ trách, không được phép bán sang ngày khác.

