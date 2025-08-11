XSMB 12/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 12/8/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến thứ 3 hàng tuần. KQXSMB thứ 3 ngày 12/8. Xổ số mới nhất hôm nay ngày 12/8/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh. Xổ số online hôm nay thứ 3 - trực tiếp kết quả các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Tra cứu XSMB thứ 3 ngày 12/8 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 3 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 3 ngày 12/8/2025

Xem lại KQXSMB trực tuyến các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 10/8/2025. Xem lại KQXSMB ngày 10/8/2025

Dò vé xổ số miền Bắc ngày 10/8/2025, xem xổ số miền Bắc online Chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình (XSTB).

XSMB 10/8, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 10/8/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 9/8/2025. Xem lại KQXSMB ngày 9/8/2025

Dò vé xổ số miền Bắc ngày 9/8/2025, xem xổ số miền Bắc online thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định (XSNĐ).

XSMB 9/8, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 9/8/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 8/8/2025. Xem lại KQXSMB ngày 8/8/2025

Dò vé xổ số miền Bắc ngày 8/8/2025, xem xổ số miền Bắc online thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng (XSHP).

XSMB 8/8, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 8/8/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 7/8/2025. Xem lại KQXSMB ngày 7/8/2025

Dò vé xổ số miền Bắc ngày 7/8/2025, xem xổ số miền Bắc online thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 7/8, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 7/8/2025.

Tra cứu lịch mở thưởng xổ số miền Bắc (XSMB) mới nhất

- Thứ Hai: XSMB sẽ mở màn tuần với kỳ quay thưởng do đài Hà Nội (XSHN) phụ trách.

- Thứ Ba: Đài Quảng Ninh (XSQN) sẽ đảm nhận phiên quay số XSMB trong ngày thứ Ba.

- Thứ Tư: Đài Bắc Ninh (XSBN) sẽ tổ chức kỳ quay thưởng XSMB giữa tuần.

- Thứ Năm: XSMB sẽ tiếp tục với lượt quay của đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Đài Hải Phòng (XSHP) sẽ thực hiện quay thưởng XSMB vào cuối ngày thứ Sáu.

- Thứ Bảy: Đài Nam Định (XSNĐ) sẽ điều hành kỳ quay số XSMB cuối tuần.

- Chủ Nhật: Đài Thái Bình (XSTB) sẽ khép lại tuần với lượt quay thưởng XSMB.

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMB

Để được nhận thưởng từ xổ số miền Bắc (XSMB), tấm vé trúng cần đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau:

- Phát hành hợp lệ: Vé phải do Công ty xổ số kiến thiết XSMB phát hành, với đầy đủ thông tin in rõ ràng, chính xác và hợp pháp.

- Kết quả trùng khớp: Dãy số dự thưởng trên vé phải khớp hoàn toàn với một trong các giải theo kết quả quay số của XSMB đã công bố.

- Tình trạng nguyên vẹn: Vé phải giữ nguyên hình dạng ban đầu, không rách, không chắp vá, không tẩy xóa hay chỉnh sửa.

- Thời hạn đổi thưởng: Người chơi cần lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Hết thời hạn này, vé sẽ không còn giá trị.

- Không có tranh chấp: Vé không nằm trong diện bị tranh chấp, khiếu nại. Mọi vấn đề pháp lý liên quan (nếu có) phải được giải quyết xong trước khi tiến hành trả thưởng.

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng XSMB

- Vé số trúng thưởng của xổ số miền Bắc (XSMB) chỉ được chấp nhận đổi giải trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quay thưởng. Sau mốc thời gian này, vé sẽ hết giá trị lĩnh thưởng.

- Sau khi nhận được yêu cầu lĩnh thưởng hợp lệ, Công ty xổ số kiến thiết XSMB sẽ tiến hành thanh toán trong thời gian tối đa 5 ngày làm việc, nhưng thường hoàn tất sớm hơn để đảm bảo quyền lợi cho người chơi.

- Quy trình trả thưởng XSMB luôn được thực hiện công khai, chính xác và nhanh chóng, giúp người trúng nhận giải thuận lợi, không gặp trở ngại hay chậm trễ.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.