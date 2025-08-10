XSMB 11/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 11/8/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến thứ 2 hàng tuần. KQXSMB thứ 2 ngày 11/8. Xổ số mới nhất hôm nay ngày 11/8/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội. Xổ số online hôm nay thứ 2 - trực tiếp kết quả các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Tra cứu XSMB thứ 2 ngày 11/8 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 2 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 2 ngày 11/8/2025

Tra cứu lịch mở thưởng xổ số miền Bắc (XSMB) mới nhất

- Thứ Hai: XSMB mở màn tuần với kỳ quay thưởng do đài Hà Nội (XSHN) phụ trách.

- Thứ Ba: Đài Quảng Ninh (XSQN) đảm nhận phiên quay số XSMB trong ngày thứ Ba.

- Thứ Tư: Đài Bắc Ninh (XSBN) tổ chức kỳ quay thưởng XSMB giữa tuần.

- Thứ Năm: XSMB tiếp tục với lượt quay của đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Đài Hải Phòng (XSHP) thực hiện quay thưởng XSMB vào cuối ngày thứ Sáu.

- Thứ Bảy: Đài Nam Định (XSNĐ) điều hành kỳ quay số XSMB cuối tuần.

- Chủ Nhật: Đài Thái Bình (XSTB) khép lại tuần với lượt quay thưởng XSMB.

Đổi vé số trúng thưởng XSMB ở đâu?

- Người trúng thưởng xổ số miền Bắc (XSMB) có thể nhận giải tại các đại lý vé số gần nơi sinh sống hoặc trực tiếp tại công ty xổ số kiến thiết phát hành vé. Trong đó, nhiều người thường chọn nhận thưởng ở đại lý vì thủ tục nhanh gọn và tiện lợi.

- Khi đổi thưởng tại đại lý XSMB, người trúng cần trả một khoản phí dịch vụ (hoa hồng) cho việc đổi vé, thường nằm trong khoảng 0,5% – 1% giá trị giải thưởng, tùy vào quy định của từng đại lý và khu vực.

- Nếu nhận thưởng trực tiếp tại công ty xổ số miền Bắc, người chơi sẽ nhận đủ số tiền sau khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (nếu có) mà không phát sinh thêm phí, đảm bảo quyền lợi tối đa.

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng XSMB

- Vé trúng thưởng xổ số miền Bắc (XSMB) chỉ có hiệu lực lĩnh giải trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Quá thời hạn này, vé sẽ mất giá trị và không được chấp nhận trả thưởng.

- Khi tiếp nhận yêu cầu lĩnh thưởng hợp lệ, công ty xổ số kiến thiết XSMB sẽ tiến hành chi trả trong tối đa 5 ngày làm việc. Thực tế, các thủ tục thường được xử lý nhanh hơn để bảo đảm quyền lợi cho người chơi.

- Toàn bộ quá trình trả thưởng XSMB được tiến hành minh bạch, chính xác và nhanh gọn, giúp người trúng dễ dàng nhận giải mà không gặp phải sự chậm trễ hay vướng mắc nào.

