XSMB 10/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 10/8/2025

KQXSMB Chủ nhật ngày 10/8. Xem kết quả xổ số trực tuyến Chủ nhật hàng tuần. Xổ số mới nhất hôm nay ngày 10/8/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình. Xổ số online hôm nay Chủ nhật - trực tiếp kết quả các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Tra cứu XSMB Chủ nhật ngày 10/8 - Cập nhật KQXSMB Chủ nhật ngày 10/8/2025 - KQXS miền Bắc trực tuyến Chủ nhật hàng tuần

Xem lại KQXSMB trực tuyến các kỳ trước

Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 8/8/2025. Xem lại KQXSMB ngày 8/8/2025

Dò vé xổ số miền Bắc ngày 8/8/2025, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng (XSHP).

XSMB 8/8, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 8/8/2025.

Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 7/8/2025. Xem lại KQXSMB ngày 7/8/2025

Dò vé xổ số miền Bắc ngày 7/8/2025, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 7/8, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 7/8/2025.

Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 6/8/2025. Xem lại KQXSMB ngày 6/8/2025

Dò vé xổ số miền Bắc ngày 6/8/2025, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh (XSBN).

XSMB 6/8, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 6/8/2025.

Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 5/8/2025. Xem lại KQXSMB ngày 5/8/2025

Dò vé xổ số miền Bắc ngày 5/8/2025, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh (XSQN).

XSMB 5/8, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 5/8/2025.

Tra cứu lịch mở thưởng xổ số miền Bắc (XSMB) mới nhất

- Thứ 2: Đài Hà Nội (XSHN) mở đầu tuần với kỳ quay thưởng xổ số miền Bắc (XSMB).

- Thứ 3: Đài Quảng Ninh (XSQN) tiếp nối nhiệm vụ quay số xổ số miền Bắc (XSMB) trong ngày thứ Ba.

- Thứ 4: Đài Bắc Ninh (XSBN) đảm trách phiên quay thưởng xổ số miền Bắc (XSMB) giữa tuần.

- Thứ 5: Đài Hà Nội (XSHN) quay trở lại tổ chức kỳ quay xổ số miền Bắc (XSMB) trong ngày thứ Năm.

- Thứ 6: Đài Hải Phòng (XSHP) thực hiện quay thưởng cho kỳ xổ số miền Bắc (XSMB) vào thứ Sáu.

- Thứ 7: Đài Nam Định (XSNĐ) phụ trách kỳ quay xổ số miền Bắc (XSMB) cuối tuần.

- Chủ nhật: Đài Thái Bình (XSTB) khép lại tuần với phiên quay thưởng xổ số miền Bắc (XSMB).

Đổi vé số trúng thưởng XSMB ở đâu?

- Người trúng thưởng xổ số miền Bắc (XSMB) có thể lĩnh giải tại các đại lý vé số gần nhà hoặc đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết nơi phát hành tờ vé. Trong đó, nhận thưởng tại đại lý thường được nhiều người lựa chọn vì nhanh chóng và thuận tiện.

- Khi đổi thưởng tại đại lý XSMB, người trúng sẽ phải trả một khoản phí hoa hồng như chi phí dịch vụ đổi vé, thường dao động từ 0,5% đến 1% giá trị giải thưởng, tùy quy định của từng đại lý và khu vực.

- Nếu đến công ty xổ số miền Bắc nhận thưởng, người chơi sẽ được nhận đủ số tiền sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân (nếu áp dụng), mà không mất thêm bất kỳ khoản phí nào, đảm bảo tối đa quyền lợi của mình.

Điều kiện lĩnh thưởng XSMB

- Khi trúng thưởng xổ số miền Bắc, người chơi cần mang vé đến đúng Công ty xổ số kiến thiết phát hành để tiến hành thủ tục nhận giải.

- Vé dự thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách, không bị chỉnh sửa hay tẩy xóa, đồng thời vẫn trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Quá thời hạn này, vé sẽ hết hiệu lực và không được chi trả.

- Với các giải từ 10 triệu đồng trở lên, người nhận thưởng phải nộp 10% thuế thu nhập cá nhân tính trên phần giá trị vượt quá mức này, theo quy định pháp luật.

