XSMB 9/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 9/8/2025

KQXSMB thứ 7 ngày 9/8. Xem kết quả xổ số trực tuyến thứ 7 hàng tuần. Xổ số mới nhất hôm nay ngày 9/8/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định. Xổ số online hôm nay thứ 7 - trực tiếp kết quả các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Tra cứu XSMB thứ 7 ngày 9/8 - Cập nhật KQXSMB thứ 7 ngày 9/8/2025 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 7 hàng tuần

Tra cứu lịch mở thưởng xổ số miền Bắc (XSMB) mới nhất

- Thứ 2: Đài Hà Nội (XSHN) được mở đầu tuần với kỳ quay thưởng xổ số miền Bắc (XSMB).

- Thứ 3: Đài Quảng Ninh (XSQN) được tiếp nối nhiệm vụ quay số xổ số miền Bắc (XSMB) trong ngày thứ Ba.

- Thứ 4: Đài Bắc Ninh (XSBN) được đảm trách phiên quay thưởng xổ số miền Bắc (XSMB) giữa tuần.

- Thứ 5: Đài Hà Nội (XSHN) được quay trở lại tổ chức kỳ quay xổ số miền Bắc (XSMB) trong ngày thứ Năm.

- Thứ 6: Đài Hải Phòng (XSHP) được thực hiện quay thưởng cho kỳ xổ số miền Bắc (XSMB) vào thứ Sáu.

- Thứ 7: Đài Nam Định (XSNĐ) được phụ trách kỳ quay xổ số miền Bắc (XSMB) cuối tuần.

- Chủ nhật: Đài Thái Bình (XSTB) được khép lại tuần với phiên quay thưởng xổ số miền Bắc (XSMB).

Thời gian quay thưởng của XSMT, XSMB, XSMN

Để việc theo dõi kết quả xổ số ba miền diễn ra thuận lợi và chính xác, Nhà nước đã quy định rõ ràng thời gian quay thưởng cho từng khu vực như sau:

- Xổ số miền Nam là khu vực quay số sớm nhất trong ngày, bắt đầu từ 16h15 đến 16h35.

- Xổ số miền Trung diễn ra sau đó, trong khoảng 17h15 đến 17h35, và kết quả các giải sẽ được công bố liên tục để người chơi tiện kiểm tra.

- Xổ số miền Bắc quay muộn nhất, thường bắt đầu từ 18h15 đến 18h35, vì vậy thường thu hút lượng lớn người quan tâm vào cuối ngày.

Lưu ý, người chơi nên tra cứu kết quả đúng theo khu vực mà mình đã mua vé để tránh nhầm lẫn, vì mỗi đài sẽ có kết quả riêng biệt.

Điều kiện lĩnh thưởng XSMB

- Khi may mắn trúng thưởng xổ số miền Bắc, người chơi cần mang vé số đến đúng Công ty xổ số kiến thiết đã phát hành để làm thủ tục nhận giải.

- Tấm vé phải còn nguyên trạng – không rách, không bị sửa chữa hay tẩy xóa – và vẫn nằm trong thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Nếu quá thời gian này, vé sẽ mất giá trị và không được thanh toán.

- Đối với các giải thưởng có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên, người trúng thưởng sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân 10% trên phần giá trị vượt mức này, theo quy định của pháp luật hiện hành.

