XSMB 8/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 8/8/2025

KQXSMB thứ 6 ngày 8/8. Xem kết quả xổ số trực tuyến thứ 6 hàng tuần. Xổ số mới nhất hôm nay ngày 8/8/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng. Xổ số online hôm nay thứ 6 - trực tiếp kết quả các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Tra cứu XSMB thứ 6 ngày 8/8 - Cập nhật KQXSMB thứ 6 ngày 8/8/2025 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 6 hàng tuần

Xem lại KQXSMB trực tuyến các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 6/8/2025. Xem lại KQXSMB ngày 6/8/2025

Dò vé xổ số miền Bắc ngày 6/8/2025, xem xổ số miền Bắc online thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh (XSBN).

XSMB 6/8, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 6/8/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 5/8/2025. Xem lại KQXSMB ngày 5/8/2025

Dò vé xổ số miền Bắc ngày 5/8/2025, xem xổ số miền Bắc online thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh (XSQN).

XSMB 5/8, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 5/8/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 4/8/2025. Xem lại KQXSMB ngày 4/8/2025

Dò vé xổ số miền Bắc ngày 4/8/2025, xem xổ số miền Bắc online thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 4/8, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 4/8/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 3/8/2025. Xem lại KQXSMB ngày 3/8/2025

Dò vé xổ số miền Bắc ngày 3/8/2025, xem xổ số miền Bắc online chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình (XSTB).

XSMB 3/8, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 3/8/2025.

Tra cứu lịch mở thưởng xổ số miền Bắc (XSMB) mới nhất

- Thứ 2: Đài Hà Nội (XSHN) sẽ được mở đầu tuần với kỳ quay thưởng xổ số miền Bắc (XSMB).

- Thứ 3: Đài Quảng Ninh (XSQN) sẽ được tiếp nối nhiệm vụ quay số xổ số miền Bắc (XSMB) trong ngày thứ Ba.

- Thứ 4: Đài Bắc Ninh (XSBN) sẽ được đảm trách phiên quay thưởng xổ số miền Bắc (XSMB) giữa tuần.

- Thứ 5: Đài Hà Nội (XSHN) sẽ được quay trở lại tổ chức kỳ quay xổ số miền Bắc (XSMB) trong ngày thứ Năm.

- Thứ 6: Đài Hải Phòng (XSHP) sẽ được thực hiện quay thưởng cho kỳ xổ số miền Bắc (XSMB) vào thứ Sáu.

- Thứ 7: Đài Nam Định (XSNĐ) sẽ được phụ trách kỳ quay xổ số miền Bắc (XSMB) cuối tuần.

- Chủ nhật: Đài Thái Bình (XSTB) sẽ được khép lại tuần với phiên quay thưởng xổ số miền Bắc (XSMB).

Thời gian quay thưởng của XSMT, XSMB, XSMN

- Để quá trình theo dõi kết quả xổ số ba miền diễn ra suôn sẻ và không bị gián đoạn, Nhà nước đã ban hành quy định cụ thể về khung giờ quay thưởng cho từng khu vực như sau:

- Xổ số miền Nam được quay sớm nhất trong ngày, khung giờ từ 16h15 đến 16h35.

- Tiếp theo là xổ số miền Trung, bắt đầu quay từ 17h15 đến 17h35. Kết quả từng giải được công bố liên tục ngay sau khi quay, giúp người chơi nhanh chóng kiểm tra vé số.

- Cuối cùng là xổ số miền Bắc, quay từ 18h15 đến 18h35, cũng là nhà đài quay muộn nhất nên thu hút nhiều sự chú ý.

- Lưu ý quan trọng: Người chơi cần tra kết quả đúng theo khu vực tương ứng với vé số mình đã mua, không sử dụng kết quả từ đài khác để dò sai lệch.

Tránh làm rách vé, nhòe mực XSMB

- Khi tham gia xổ số miền Bắc, việc bảo quản vé số là điều vô cùng quan trọng để đảm bảo quyền nhận thưởng nếu bạn may mắn trúng giải. Vé số hợp lệ phải còn nguyên vẹn, không bị rách, mờ số, hay có dấu hiệu chỉnh sửa, tẩy xóa.

- Trong trường hợp vé bị hư hỏng hoặc không đúng quy chuẩn hình thức, dù trúng thưởng, người chơi vẫn có thể bị từ chối chi trả. Vì vậy, sau khi mua vé, hãy cất giữ cẩn thận ở nơi khô thoáng, tránh để nhăn, ướt hay làm mất, nhằm bảo đảm quyền lợi của chính mình khi dò kết quả.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.