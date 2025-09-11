XSMB 11/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 11/9/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến thứ 5 hàng tuần. KQXS MB thứ 5 ngày 11/9. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 11/9/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 5 ngày 11/9 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 5 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 5 ngày 11/9/2025

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 9/9/2025. Xem lại KQXSMB ngày 9/9/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 9/9/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh (XSQN).

XSMB 9/9, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 9/9/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 8/9/2025. Xem lại KQXSMB ngày 8/9/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 8/9/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 8/9, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 8/9/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 7/9/2025. Xem lại KQXSMB ngày 7/9/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 7/9/2025, xem trực tiếp XSMB chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Binh (XSTB).

XSMB 7/9, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 7/9/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 6/9/2025. Xem lại KQXSMB ngày 6/9/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 6/9/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định (XSNĐ).

XSMB 6/9, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 6/9/2025.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ khởi động tuần với kỳ quay của đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ tiếp nối với lượt quay số trúng thưởng từ đài Quảng Ninh.

- Thứ Tư: Giữa tuần, xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ thực hiện do đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ trở lại với kỳ quay do đài Hà Nội (XSHN) phụ trách.

- Thứ Sáu: Kết quả xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ mở thưởng do đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ sôi động với kỳ quay đến từ đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ khép lại tuần bằng lượt quay thưởng của đài Thái Bình (XSTB).

Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ khi nhận thưởng

Khi đến nhận thưởng xổ số miền Bắc (XSMB), người trúng giải cần chuẩn bị đầy đủ:

- Vé số trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không bị rách, tẩy xóa hay chỉnh sửa.

- Giấy tờ tùy thân hợp lệ như căn cước công dân, hộ chiếu hoặc visa còn hiệu lực.

Việc chuẩn bị chính xác các giấy tờ này giúp xác minh danh tính, bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho người trúng và giúp quá trình nhận thưởng diễn ra minh bạch, an toàn, tránh các trường hợp gian lận.

Tránh làm rách vé, nhòe mực XSMB

- Khi tham gia xổ số miền Bắc, việc giữ gìn vé số là yếu tố quan trọng hàng đầu để bảo đảm quyền lợi nếu trúng giải. Một tấm vé hợp lệ cần phải còn nguyên vẹn, không bị rách, nhòe mực hay có dấu hiệu tẩy xóa.

- Nếu vé số bị hư hỏng hoặc không đúng hình thức quy định, ngay cả khi bạn may mắn trúng giải, khả năng bị từ chối trao thưởng là rất cao.

- Vì vậy, sau khi mua vé, hãy cất giữ ở nơi khô ráo, tránh tiếp xúc với nước hoặc ánh nắng gắt. Có thể dùng túi nhựa nhỏ hoặc kẹp chung với giấy tờ quan trọng để hạn chế rủi ro.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.