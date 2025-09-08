XSMB 9/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 9/9/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến thứ 3 hàng tuần. KQXS MB thứ 3 ngày 9/9. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 9/9/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 3 ngày 9/9 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 3 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 3 ngày 9/9/2025

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 7/9/2025. Xem lại KQXSMB ngày 7/9/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 7/9/2025, xem trực tiếp XSMB chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Binh (XSTB).

XSMB 7/9, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 7/9/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 6/9/2025. Xem lại KQXSMB ngày 6/9/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 6/9/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định (XSNĐ).

XSMB 6/9, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 6/9/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 5/9/2025. Xem lại KQXSMB ngày 5/9/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 5/9/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng (XSHP).

XSMB 5/9, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 5/9/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 4/9/2025. Xem lại KQXSMB ngày 4/9/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 4/9/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 4/9, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 4/9/2025.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc khởi động tuần với kỳ quay của đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc tiếp nối với lượt quay số trúng thưởng từ đài Quảng Ninh.

- Thứ Tư: Giữa tuần, xổ số miền Bắc thực hiện do đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc trở lại với kỳ quay do đài Hà Nội (XSHN) phụ trách.

- Thứ Sáu: Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng do đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc sôi động với kỳ quay đến từ đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc khép lại tuần bằng lượt quay thưởng của đài Thái Bình (XSTB).

Cần bảo đảm an toàn cho tờ vé XSMB

Để đảm bảo quyền lĩnh thưởng, vé số miền Bắc phải được giữ nguyên trạng, không rách, không nhòe mực và không có dấu hiệu chỉnh sửa. Khi vé còn nguyên vẹn, quá trình kiểm tra và xác nhận giải thưởng sẽ diễn ra nhanh chóng, thuận lợi. Ngược lại, nếu vé bị hư hỏng hoặc thay đổi hình thức, khả năng được công nhận trúng giải có thể bị từ chối.

Thời gian nhận thưởng XSMB

Người chơi trúng thưởng xổ số miền Bắc (XSMB) cần lưu ý thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày phát hành vé. Nếu quá thời gian này, tấm vé sẽ mất giá trị và không được chấp nhận. Do đó, hãy chú ý kiểm tra kỹ và tiến hành nhận giải đúng hạn để không bỏ lỡ quyền lợi của mình.

