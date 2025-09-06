XSMB 7/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 7/9/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến chủ nhật hàng tuần. KQXS MB chủ nhật ngày 7/9. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 7/9/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay chủ nhật ngày 7/9 - KQXS miền Bắc trực tuyến chủ nhật hàng tuần - Cập nhật KQXSMB chủ nhật ngày 7/9/2025

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 5/9/2025. Xem lại KQXSMB ngày 5/9/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 5/9/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng(XSHP).

XSMB 5/9, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 5/9/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 4/9/2025. Xem lại KQXSMB ngày 4/9/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 4/9/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 4/9, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 4/9/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 3/9/2025. Xem lại KQXSMB ngày 3/9/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 3/9/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh (XSBN).

XSMB 3/9, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 3/9/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 2/9/2025. Xem lại KQXSMB ngày 2/9/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 2/9/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh (XSQN).

XSMB 2/9, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 2/9/2025.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc sẽ được khởi động tuần với kỳ quay của đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc sẽ được tiếp nối với lượt quay số trúng thưởng từ đài Quảng Ninh.

- Thứ Tư: Giữa tuần, xổ số miền Bắc sẽ được thực hiện do đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc sẽ được trở lại với kỳ quay do đài Hà Nội (XSHN) phụ trách.

- Thứ Sáu: Kết quả xổ số miền Bắc sẽ được mở thưởng do đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc sẽ được sôi động với kỳ quay đến từ đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc sẽ được khép lại tuần bằng lượt quay thưởng của đài Thái Bình (XSTB).

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) nhanh chóng, chính xác nhất

- Kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) được quay số mở thưởng bởi các công ty xổ số kiến thiết và truyền hình trực tiếp trên các kênh địa phương vào lúc 18h15 mỗi tối. Đây là khung giờ quen thuộc để người chơi dễ dàng theo dõi nhanh chóng và chính xác.

- Ngoài ra, bạn có thể đăng ký nhận kết quả XSMB qua tin nhắn từ tổng đài, tuy nhiên hình thức này thường tính phí. Đây là lựa chọn phù hợp cho những ai không có điều kiện xem trực tiếp.

- Nếu muốn cập nhật miễn phí và tiện lợi, bạn có thể truy cập website vtcnews.vn. Đây là địa chỉ đáng tin cậy, giúp bạn theo dõi kết quả xổ số miền Bắc hằng ngày một cách nhanh chóng và chính xác.

Cơ cấu giải thưởng của xổ số miền Bắc (XSMB)

- Giải Đặc biệt: 1 giải gồm 6 chữ số, trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải Nhất: 10 giải, mỗi giải có 5 chữ số, trị giá 30 triệu đồng.

- Giải Nhì: 10 giải, mỗi giải có 5 chữ số, trị giá 15 triệu đồng.

- Giải Ba: 20 giải, mỗi giải có 5 chữ số, trị giá 10 triệu đồng.

- Giải Tư: 70 giải, mỗi giải có 5 chữ số, trị giá 3 triệu đồng.

- Giải Năm: 100 giải, mỗi giải có 4 chữ số, trị giá 1 triệu đồng.

- Giải Sáu: 300 giải, mỗi giải có 4 chữ số, trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải Bảy: 1.000 giải, mỗi giải có 3 chữ số, trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải Tám: 10.000 giải, mỗi giải có 2 chữ số, trị giá 100 nghìn đồng.

- Giải Khuyến khích: 45 giải, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng (dành cho vé chỉ sai một số so với Giải Đặc biệt).

- Giải phụ Đặc biệt: 9 giải, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng (dành cho vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của Giải Đặc biệt).

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.