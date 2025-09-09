XSMB 10/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 10/9/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến thứ 4 hàng tuần. KQXS MB thứ 4 ngày 10/9. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 10/9/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 4 ngày 10/9 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 4 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 4 ngày 10/9/2025

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 8/9/2025. Xem lại KQXSMB ngày 8/9/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 8/9/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 8/9, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 8/9/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 7/9/2025. Xem lại KQXSMB ngày 7/9/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 7/9/2025, xem trực tiếp XSMB chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Binh (XSTB).

XSMB 7/9, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 7/9/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 6/9/2025. Xem lại KQXSMB ngày 6/9/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 6/9/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định (XSNĐ).

XSMB 6/9, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 6/9/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 5/9/2025. Xem lại KQXSMB ngày 5/9/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 5/9/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng (XSHP).

XSMB 5/9, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 5/9/2025.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc (XSMB) khởi động tuần với kỳ quay của đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc (XSMB) tiếp nối với lượt quay số trúng thưởng từ đài Quảng Ninh.

- Thứ Tư: Giữa tuần, xổ số miền Bắc (XSMB) thực hiện do đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc (XSMB) trở lại với kỳ quay do đài Hà Nội (XSHN) phụ trách.

- Thứ Sáu: Kết quả xổ số miền Bắc (XSMB) mở thưởng do đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc (XSMB) sôi động với kỳ quay đến từ đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc (XSMB) khép lại tuần bằng lượt quay thưởng của đài Thái Bình (XSTB).

Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ khi nhận thưởng

Khi đi lĩnh thưởng xổ số miền Bắc (XSMB), người trúng giải cần chuẩn bị:

- Vé số trúng thưởng còn nguyên, không rách nát hay tẩy xóa

- Giấy tờ tùy thân hợp lệ như căn cước công dân, hộ chiếu hoặc visa còn hiệu lực

Việc cung cấp đầy đủ giấy tờ sẽ giúp xác thực thông tin người nhận, đảm bảo quyền lợi chính đáng và quá trình trao thưởng diễn ra công khai, minh bạch, hạn chế tối đa gian lận.

Thời gian nhận thưởng XSMB

Người trúng thưởng xổ số miền Bắc (XSMB) cần nhớ rằng thời hạn lĩnh giải chỉ kéo dài 30 ngày tính từ ngày phát hành vé. Sau khoảng thời gian này, vé sẽ không còn giá trị và không được chi trả. Vì vậy, hãy kiểm tra kỹ lưỡng và thực hiện nhận thưởng kịp thời để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của mình.

