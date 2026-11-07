XSHG 7/11 - Kết quả xổ số Hậu Giang ngày 7 tháng 11

XSHG 7/11 - Kết quả xổ số Hậu Giang ngày ngày 7 tháng 11 năm 2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSHG 7/11/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
XSHG 7/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay ngày 7 tháng 11 năm 2026 - Xổ số Hậu Giang thứ Bảy ngày 7/11/2026
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Kết quả xổ số do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang mở thưởng ngày 26/9/2026 như sau:
Cơ cấu giải thưởng XSHG
Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Hậu Giang gồm các hạng giải sau:
- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.
- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải được 30 triệu đồng.
- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải được 15 triệu đồng.
- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải được 10 triệu đồng.
- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải được 3 triệu đồng.
- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải được 1 triệu đồng.
- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải được 400 nghìn đồng.
- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải được 200 nghìn đồng.
- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải được 100 nghìn đồng.
Ngoài ra còn có:
- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng, dành cho các vé chỉ sai một số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.
- 45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6 triệu đồng, dành cho các vé có dãy số trúng số hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào của 5 số còn lại so với kết quả giải đặc biệt.
Lịch quay số mở thưởng XSMN
- XSMN thứ Hai gồm Công ty XSKT Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM quay số mở thưởng.
- XSMN thứ Ba gồm Công ty XSKT Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre quay số mở thưởng.
- XSMN thứ Tư gồm Công ty XSKT Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ quay số mở thưởng.
- XSMN thứ Năm gồm Công ty XSKT Tây Ninh, Bình Thuận và An Giang quay số mở thưởng.
- XSMN thứ Sáu gồm Công ty XSKT Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương quay số mở thưởng.
- XSMN thứ Bảy gồm Công ty XSKT Bình Phước, Hậu Giang, Long An và TP.HCM quay số mở thưởng.
- XSMN Chủ nhật gồm Công ty XSKT Lâm Đồng, Kiên Giang và Tiền Giang sẽ quay số mở thưởng.
Theo dõi kết quả xổ số hôm nay 7/11/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.
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