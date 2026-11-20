(VTC News) -

Kết quả xổ số kiến thiết Gia Lai hôm nay 20/11/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Gia Lai quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSGL 20/11/2026 sẽ được công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSGL 20/11 - Kết quả xổ số Gia Lai 20/11/2026 - Xổ số Gia Lai thứ Sáu ngày 20/11/2026.

Kết quả XSMT Gia Lai ngày 20/11/2026 Chưa có kết quả

Xem lại KQXSGL các kỳ trước

- XSGL 13/11/2026

Xổ số Gia Lai ngày 13/11/2026 có giải đặc biệt là 612161. Kết quả chi tiết từng hạng giải như sau:

XSGL 13/11, kết quả xổ số Gia Lai ngày 13/11/2026.

- XSGL 6/11/2026

Giải đặc biệt xổ số Gia Lai ngày 6/11/2026 là 794521. Các hạng giải khác có kết quả như sau:

XSGL 6/11, kết quả xổ số Gia Lai ngày 6/11/2026.

- XSGL 30/10/2026

Giải đặc biệt XSGL ngày 30/10/2026 là 197158. Kết quả các giải thưởng trong kỳ quay này như sau:

XSGL 30/10, kết quả xổ số Gia Lai ngày 30/10/2026.

- XSGL 23/10/2026

Giải đặc biệt xổ số Gia Lai ngày 23/10/2026 là 244106. Kết quả các giải còn lại như sau:

XSGL 23/10, kết quả xổ số Gia Lai ngày 23/10/2026.

- XSGL 16/10/2026

Giải đặc biệt XSGL ngày 16/10/2026 có dãy số 403215. Kết quả các hạng giải được công bố như sau:

XSGL 16/10, kết quả xổ số Gia Lai ngày 16/10/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSGL

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Gia Lai gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, dành cho các vé chỉ sai một số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6 triệu đồng, cho các vé có dãy số chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với kết quả giải đặc biệt (ngoại trừ sai số hàng trăm nghìn).

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ 2 gồm Công ty XSKT Huế và Phú Yên quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 3 gồm Công ty XSKT Quảng Nam và Đắk Lắk quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 4 gồm Công ty XSKT Đà Nẵng và Khánh Hòa quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 5 gồm Công ty XSKT Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 6 gồm Công ty XSKT Ninh Thuận, Gia Lai quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 7 gồm Công ty XSKT Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật gồm Công ty XSKT Kon Tum, Khánh Hòa và Huế quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 20/11/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.