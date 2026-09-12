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XSDNO 12/9 - Kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 12/9/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Nông quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSDNO 12/9/2026 sẽ được công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNO 12/9 - Kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 12/9/2026 - Xổ số Đắk Nông thứ Bảy ngày 12/9/2026

Kết quả XSMT Đắk Nông ngày 12/09/2026 Đang tải kết quả...

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- XSDNO 5/9/2026

Kỳ quay số ngày 5/9/2026 có giải đặc biệt là 754721. Kết quả chi tiết các hạng giải như sau:

XSDNO 5/9, kết quả xổ số Đắk Nông ngày 5/9/2026.

- XSDNO 29/8/2026

Giải đặc biệt xổ số Đắk Nông ngày 29/8/2026 là 755695. Các hạng giải được công bố cụ thể như sau:

XSDNO 29/8, kết quả xổ số Đắk Nông ngày 29/8/2026.

- XSDNO 22/8/2026

Trong kỳ mở thưởng ngày 22/8/2026, giải đặc biệt có kết quả 117666. Chi tiết kết quả:

XSDNO 22/8, kết quả xổ số Đắk Nông ngày 22/8/2026.

- XSDNO 15/8/2026

Kết quả XSDNO ngày 15/8/2026 có giải đặc biệt là 237058. Các hạng giải được công bố đầy đủ như sau:

XSDNO 15/8, kết quả xổ số Đắk Nông ngày 15/8/2026.

- XSDNO 8/8/2026

Tại kỳ quay ngày 8/8/2026, giải đặc biệt xổ số Đắk Nông là 476562. Các hạng giải cụ thể như sau:

XSDNO 8/8, kết quả xổ số Đắk Nông ngày 8/8/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSDNO

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đắk Nông gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng được 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng được 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng, dành cho các vé chỉ sai một số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6 triệu đồng, dành cho các vé có dãy số trúng số hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào của 5 số còn lại so với kết quả giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Thứ Hai: XSMT gồm Công ty XSKT Phú Yên và Huế quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: XSMT gồm Công ty XSKT Đắk Lắk và Quảng Nam quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: XSMT gồm Công ty XSKT Khánh Hòa và Đà Nẵng quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: XSMT gồm Công ty XSKT Quảng Bình, Quảng Trị và Bình Định quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: XSMT gồm Công ty XSKT Gia Lai và Ninh Thuận quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: XSMT gồm Công ty XSKT Quảng Ngãi, Đắk Nông và Đà Nẵng quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: XSMT gồm Công ty XSKT Khánh Hòa, Huế, Kon Tum quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số kiến thiết Đắk Nông hôm nay 12/9/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.