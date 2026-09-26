XSDNA 26/9 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay ngày 26 tháng 9

(VTC News) -

Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 26/9/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSDNA 26/9/2026 sẽ được công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNA 26/9 - Kết quả XSDNA hôm nay 26/9/2026 - Xổ số Đà Nẵng thứ Bảy ngày 26/9/2026

Kết quả XSMT Đà Nẵng ngày 26/09/2026 Đang tải kết quả...

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- XSDNA 23/9/2026

Trong kỳ mở thưởng ngày 23/9/2026, giải đặc biệt xổ số Đà Nẵng là 756753. Kết quả chi tiết các hạng giải như sau:

XSDNA 23/9, kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 23/9/2026.

- XSDNA 19/9/2026

Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 19/9/2026 có giải đặc biệt là 159464. Kết quả chi tiết các hạng giải như sau:

XSDNA 19/9, kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 19/9/2026.

- XSDNA 16/9/2026

Giải đặc biệt xổ số Đà Nẵng ngày 16/9/2026 là 173506. Kết quả các hạng giải như sau:

XSDNA 16/9, kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 16/9/2026.

- XSDNA 12/9/2026

Tại kỳ mở thưởng ngày 12/9/2026, giải đặc biệt xổ số Đà Nẵng là 968058. Kết quả đầy đủ các hạng giải như sau:

XSDNA 12/9, kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 12/9/2026.

- XSDNA 9/9/2026

Giải đặc biệt xổ số kiến thiết Đà Nẵng ngày 9/9/2026 là 312908. Kết quả các hạng giải cụ thể như sau:

XSDNA 9/9, kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 9/9/2026.

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, chắp vá, tẩy xóa, sửa chữa.

- Thời hạn đổi thưởng của vé số trúng là 30 ngày kể từ ngày quay số mở thưởng. Nếu quá thời hạn theo quy định, vé trúng sẽ không còn giá trị đổi thưởng.

- Vé trúng được nhận đầy đủ giá trị giải thưởng một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng sẽ lĩnh tổng giá trị các giải trúng.

- Người trúng số do nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp lĩnh thưởng thì được ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai gồm Công ty XSKT Phú Yên và Huế tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Ba gồm Công ty XSKT Quảng Nam và Đắk Lắk tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Tư gồm Công ty XSKT Khánh Hòa và Đà Nẵng tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Năm gồm Công ty XSKT Quảng Bình, Quảng Trị và Bình Định tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu gồm Công ty XSKT Gia Lai và Ninh Thuận tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy gồm Công ty XSKT Quảng Ngãi, Đà Nẵng và Đắk Nông tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật gồm Công ty XSKT Khánh Hòa, Huế và Kon Tum tổ chức quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng hôm nay 26/9/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.