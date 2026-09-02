XSDNA 2/9 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 2/9/2026

(VTC News) -

Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 2/9/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSDNA 2/9/2026 sẽ được công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNA 2/9 - Kết quả XSDNA hôm nay 2/9/2026 - Xổ số Đà Nẵng thứ Tư ngày 2/9/2026

Kết quả Xổ số Đà Nẵng ngày 2/9/2026.

Xem lại KQXSDNA các kỳ trước

- XSDNA 29/8/2026

Kỳ quay số ngày 29/8/2026 ghi nhận giải đặc biệt xổ số Đà Nẵng là 718134. Kết quả các giải thưởng như sau:

XSDNA 29/8, kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 29/8/2026.

- XSDNA 26/8/2026

Giải đặc biệt xổ số Đà Nẵng ngày 26/8/2026 là 974228. Kết quả cụ thể các hạng giải như sau:

XSDNA 26/8, kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 26/8/2026.

- XSDNA 22/8/2026

Kỳ quay số mở thưởng ngày 22/8/2026 của xổ số kiến thiết Đà Nẵng có giải đặc biệt mang số 863899. Kết quả các hạng giải như sau:

XSDNA 22/8, kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 22/8/2026.

- XSDNA 19/8/2026

Trong kỳ mở thưởng ngày 19/8/2026, giải đặc biệt xổ số Đà Nẵng là 624308. Kết quả chi tiết các hạng giải như sau:

XSDNA 19/8, kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 19/8/2026.

- XSDNA 15/8/2026

Ở kỳ mở thưởng ngày 15/8/2026, giải đặc biệt xổ số Đà Nẵng thuộc về dãy số 347452. Kết quả các hạng giải được công bố như sau:

XSDNA 15/8, kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 15/8/2026.

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, chắp vá, tẩy xóa, sửa chữa.

- Thời hạn đổi thưởng của vé số trúng là 30 ngày kể từ ngày quay số mở thưởng. Nếu quá thời hạn theo quy định, vé trúng sẽ không còn giá trị đổi thưởng.

- Vé trúng được nhận đầy đủ giá trị giải thưởng một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng sẽ lĩnh tổng giá trị các giải trúng.

- Người trúng số do nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp lĩnh thưởng thì được ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai gồm Công ty XSKT Phú Yên và Huế tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Ba gồm Công ty XSKT Quảng Nam, Đắk Lắk tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Tư gồm Công ty XSKT Khánh Hòa và Đà Nẵng tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Năm gồm Công ty XSKT Quảng Bình, Quảng Trị và Bình Định tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu gồm Công ty XSKT Gia Lai và Ninh Thuận tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy gồm Công ty XSKT Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Nông tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật gồm Công ty XSKT Khánh Hòa, Huế, Kon Tum tổ chức quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng hôm nay 2/9/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.