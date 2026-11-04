XSDN 4/11 - Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay ngày 4 tháng 11

(VTC News) -

XSDN 4/11 - Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 4 tháng 11 năm 2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSDN ngày 4/11/2026 sẽ được công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDN 4/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 4/11/2026 - Xổ số Đồng Nai ngày 4 tháng 11

Kết quả XSMN Đồng Nai ngày 04/11/2026 Chưa có kết quả

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- XSDN 28/10/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai mở thưởng ngày 28/10/2026 với giải đặc biệt là 220019 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 28/10/2026

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Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai mở thưởng ngày 21/10/2026 với giải đặc biệt là 041493 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 21/10/2026

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Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai mở thưởng ngày 14/10/2026 với giải đặc biệt là 953606 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 14/10/2026

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Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai mở thưởng ngày 7/10/2026 với giải đặc biệt là 105684 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 7/10/2026

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Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai mở thưởng ngày 30/9/2026 với giải đặc biệt là 470822 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 30/9/2026

Cơ cấu giải thưởng XSDN

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đồng Nai gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng, dành cho các vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng, dành cho các vé có dãy số chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai số hàng trăm nghìn).

Lịch quay số mở thưởng XSMN

Lịch quay số mở thưởng xổ số miền Nam như sau:

- XSMN thứ 2 gồm Công ty XSKT Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 3 gồm Công ty XSKT Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bến Tre quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 4 gồm Công ty XSKT Cần Thơ, Sóc Trăng và Đồng Nai quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 5 gồm Công ty XSKT Bình Thuận, Tây Ninh và An Giang quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 6 gồm Công ty XSKT Bình Dương, Trà Vinh và Vĩnh Long quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 7 gồm Công ty XSKT Hậu Giang, Long An, Bình Phước và TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật gồm Công ty XSKT Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng quay số mở thưởng.

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