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Xuất bản ngày 08/09/2026 04:36 PM
Xuất bản ngày 08/09/2026 04:36 PM

XSDLK 8/9 - Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 8/9/2026

Linh Nga
Linh Nga
(VTC News) -

XSDLK 8/9 - Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay thứ Ba ngày 8/9/2026 quay thưởng vào lúc 17h15. Cập nhật kết quả XSDLK nhanh, chính xác nhất.

Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 8/9/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Lắk quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSDLK 8/9/2026 sẽ được công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDLK 8/9 - Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 8/9/2026 - Xổ số Đắk Lắk thứ Ba ngày 8/9/2026

Kết quả XSMT Đắk Lắk ngày 08/09/2026
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Xem lại KQXSDLK các kỳ trước

- XSDLK 1/9/2026

Giải đặc biệt xổ số Đắk Lắk ngày 1/9/2026 là 903809. Kết quả các giải còn lại như sau:

Kết quả xổ số Đắk Lắk ngày 1/9/2026.

Kết quả xổ số Đắk Lắk ngày 1/9/2026.

- XSDLK 25/8/2026

Giải đặc biệt xổ số Đắk Lắk ngày 25/8/2026 là 601875. Kết quả các giải như sau:

Kết quả xổ số Đắk Lắk ngày 25/8/2026.

Kết quả xổ số Đắk Lắk ngày 25/8/2026.

- XSDLK 18/8/2026

Xổ số Đắk Lắk ngày 18/8/2026 có giải đặc biệt là 528380. Kết quả các giải còn lại như sau:

XSDLK 18/8, kết quả xổ số Đắk Lắk ngày 18/8/2026.

XSDLK 18/8, kết quả xổ số Đắk Lắk ngày 18/8/2026.

- XSDLK 11/8/2026

Giải đặc biệt xổ số Đắk Lắk ngày 11/8/2026 là 090353. Kết quả từ giải tám đến giải đặc biệt như sau:

XSDLK 11/8, kết quả xổ số Đắk Lắk ngày 11/8/2026.

XSDLK 11/8, kết quả xổ số Đắk Lắk ngày 11/8/2026.

- XSDLK 4/8/2026

Xổ số Đắk Lắk ngày 4/8/2026 có giải đặc biệt là 532482. Kết quả các giải như sau:

Kết quả xổ số Đắk Lắk ngày 4/8/2026.

Kết quả xổ số Đắk Lắk ngày 4/8/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSDLK

Với loại vé truyền thống mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đắk Lắk gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải trúng 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo đúng thứ tự hàng của giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng, cho các vé trùng số hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào của 5 chữ số còn lại so với kết quả giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Thứ 2: XSMT do Công ty XSKT Phú Yên, Huế tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 3: XSMT do Công ty XSKT Đắk Lắk và Quảng Nam tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 4: XSMT do Công ty XSKT Khánh Hòa và Đà Nẵng quay số mở thưởng.

- Thứ 5: XSMT do Công ty XSKT Quảng Trị, Quảng Bình, Bình Định tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 6: XSMT do Công ty XSKT Gia Lai và Ninh Thuận tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 7: XSMT do Công ty XSKT Đắk Nông, Quảng Ngãi, Đà Nẵng tổ chức quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: XSMT do Công ty XSKT Kon Tum, Huế và Khánh Hòa tổ chức quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số kiến thiết Đắk Lắk hôm nay 8/9/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

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