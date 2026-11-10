Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 10/11/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Lắk quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSDLK 10/11/2026 sẽ được công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
XSDLK 10/11 - Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 10/11/2026 - Xổ số Đắk Lắk thứ Ba ngày 10/11/2026
|Tỉnh
|Đắk Lắk
|G8
|G7
|G6
|G5
|G4
|G3
|G2
|G1
|GĐB
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- XSDLK 3/11/2026
Xổ số Đắk Lắk ngày 3/11/2026 có giải đặc biệt là 067365. Kết quả các hạng giải được công bố lần lượt như sau:
- XSDLK 27/10/2026
Kết quả xổ số Đắk Lắk ngày 27/10/2026 có giải đặc biệt là 350422 và các hạng giải khác lần lượt như sau:
- XSDLK 20/10/2026
Kết quả xổ số ngày 20/10/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Lắk quay số mở thưởng như sau:
- XSDLK 13/10/2026
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Lắk mở thưởng ngày 13/10/2026 với giải đặc biệt 888136 và các giải còn lại như sau:
- XSDLK 6/10/2026
Kết quả xổ số ngày 6/10/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Lắk quay số mở thưởng như sau.
Cơ cấu giải thưởng XSDLK
Với loại vé truyền thống mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đắk Lắk gồm các hạng giải sau:
- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.
- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.
- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.
- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.
- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.
- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải trúng 1 triệu đồng.
- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.
- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng.
- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.
Ngoài ra còn có:
- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo đúng thứ tự hàng của giải đặc biệt.
- 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng, cho các vé trùng số hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào của 5 chữ số còn lại so với kết quả giải đặc biệt.
Lịch quay số mở thưởng XSMT
- Thứ 2: XSMT do Công ty XSKT Phú Yên, Huế tổ chức quay số mở thưởng.
- Thứ 3: XSMT do Công ty XSKT Đắk Lắk và Quảng Nam tổ chức quay số mở thưởng.
- Thứ 4: XSMT do Công ty XSKT Khánh Hòa và Đà Nẵng quay số mở thưởng.
- Thứ 5: XSMT do Công ty XSKT Quảng Trị, Quảng Bình, Bình Định tổ chức quay số mở thưởng.
- Thứ 6: XSMT do Công ty XSKT Gia Lai và Ninh Thuận tổ chức quay số mở thưởng.
- Thứ 7: XSMT do Công ty XSKT Đắk Nông, Quảng Ngãi, Đà Nẵng tổ chức quay số mở thưởng.
- Chủ nhật: XSMT do Công ty XSKT Kon Tum, Huế và Khánh Hòa tổ chức quay số mở thưởng.
Theo dõi kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 10/11/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.
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