(VTC News) -

Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 10/11/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Lắk quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSDLK 10/11/2026 sẽ được công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDLK 10/11 - Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 10/11/2026 - Xổ số Đắk Lắk thứ Ba ngày 10/11/2026

Kết quả XSMT Đắk Lắk ngày 10/11/2026 Tỉnh Đắk Lắk G8 G7 G6 G5 G4 G3 G2 G1 GĐB

Xem lại KQXSDLK các kỳ trước

- XSDLK 3/11/2026

Xổ số Đắk Lắk ngày 3/11/2026 có giải đặc biệt là 067365. Kết quả các hạng giải được công bố lần lượt như sau:

XSDLK 3/11/2026, kết quả xổ số Đắk Lắk ngày 3/11/2026.

- XSDLK 27/10/2026

Kết quả xổ số Đắk Lắk ngày 27/10/2026 có giải đặc biệt là 350422 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSDLK 27/10, kết quả xổ số Đắk Lắk ngày 27/10/2026.

- XSDLK 20/10/2026

Kết quả xổ số ngày 20/10/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Lắk quay số mở thưởng như sau:

XSDLK 20/10, kết quả xổ số Đắk Lắk ngày 20/10/2026.

- XSDLK 13/10/2026

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Lắk mở thưởng ngày 13/10/2026 với giải đặc biệt 888136 và các giải còn lại như sau:

XSDLK 13/10, kết quả xổ số Đắk Lắk ngày 13/10/2026.

- XSDLK 6/10/2026

Kết quả xổ số ngày 6/10/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Lắk quay số mở thưởng như sau.

XSDLK 6/10, kết quả xổ số Đắk Lắk ngày 6/10/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSDLK

Với loại vé truyền thống mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đắk Lắk gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải trúng 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo đúng thứ tự hàng của giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng, cho các vé trùng số hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào của 5 chữ số còn lại so với kết quả giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Thứ 2: XSMT do Công ty XSKT Phú Yên, Huế tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 3: XSMT do Công ty XSKT Đắk Lắk và Quảng Nam tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 4: XSMT do Công ty XSKT Khánh Hòa và Đà Nẵng quay số mở thưởng.

- Thứ 5: XSMT do Công ty XSKT Quảng Trị, Quảng Bình, Bình Định tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 6: XSMT do Công ty XSKT Gia Lai và Ninh Thuận tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 7: XSMT do Công ty XSKT Đắk Nông, Quảng Ngãi, Đà Nẵng tổ chức quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: XSMT do Công ty XSKT Kon Tum, Huế và Khánh Hòa tổ chức quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 10/11/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.