(VTC News) -

Kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 6/9/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSDL 6/9/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDL 6/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 6/9/2026 - Xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 6/9/2026

Kết quả XSMN Đà Lạt ngày 06/09/2026 Đang tải kết quả...

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- XSDL 30/8/2026

Kết quả xổ số Đà Lạt ngày 30/8/2026 có dãy số giải đặc biệt là 145077 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSDL 30/8, kết quả xổ số Đà Lạt ngày 30/8/2026

- XSDL 23/8/2026

Kết quả xổ số Đà Lạt ngày 23/8/2026 có dãy số giải đặc biệt là 215534 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSDL 23/8, kết quả xổ số Đà Lạt ngày 23/8/2026

- XSDL 16/8/2026

Kết quả xổ số Đà Lạt ngày 16/8/2026 có dãy số giải đặc biệt là 893189 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSDL 16/8, kết quả xổ số Đà Lạt ngày 16/8/2026

- XSDL 9/8/2026

Kết quả xổ số Đà Lạt ngày 9/8/2026 với dãy số giải đặc biệt là 094782 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSDL 9/8, kết quả xổ số Đà Lạt ngày 9/8/2026

- XSDL 2/8/2026

Giải đặc biệt của xổ số Đà Lạt ngày 2/8/2026 là 681870 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSDL 2/8, kết quả xổ số Đà Lạt ngày 2/8/2026

Quy định cần biết

- Vé trúng phải bảo quản còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa và không sửa chữa.

- Thời hạn đổi thưởng của vé số trúng là 30 ngày kể từ ngày có kết quả quay số mở thưởng. Nếu để quá thời hạn quy định, vé số trúng không còn giá trị đổi thưởng.

- Vé số trúng được lĩnh một lần toàn bộ giá trị giải thưởng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp một vé trúng nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh tổng giá trị các giải trúng.

- Trường hợp người trúng số vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp lĩnh thưởng thì được ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

Lịch quay số mở thưởng xổ số miền Nam cụ thể như sau:

- Thứ Hai: Gồm có Công ty XSKT Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM mở thưởng.

- Thứ Ba: Công ty XSKT Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: Công ty XSKT Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: Công ty XSKT Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: Công ty XSKT Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: Công ty XSKT Hậu Giang, Bình Phước, Long An và TP.HCM quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Công ty XSKT Tiền Giang, Kiên Giang và Lâm Đồng quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số hôm nay tại Đà Lạt ngày 6/9/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.