Kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay ngày 19/8/2026 do Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSCT 19/8/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
XSCT 19/8 - Kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 19/8/2026 - Xổ số Cần Thơ ngày 19/8/2026
Kết quả xổ số Cần Thơ 19/8/2026 sẽ được cập nhật sau 16h15
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- XSCT 12/8/2026
Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ công bố kết quả xổ số ngày 12/8/2026 với giải đặc biệt là 333284 và các hạng giải khác như sau:
- XSCT 5/8/2026
Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ công bố kết quả xổ số ngày 5/8/2026 với giải đặc biệt là 685468 và các hạng giải khác như sau:
- XSCT 29/7/2026
Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ công bố kết quả xổ số ngày 29/7/2026 với giải đặc biệt là 897277 và các hạng giải khác như sau:
- XSCT 22/7/2026
Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ công bố kết quả xổ số ngày 22/7/2026 với giải đặc biệt là 403470 và các hạng giải khác như sau:
Cơ cấu giải thưởng XSCT
Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Cần Thơ gồm các hạng giải sau:
- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.
- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng.
- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng được 3 triệu đồng.
- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.
- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.
- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.
Ngoài ra còn có:
- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng, dành cho các vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.
- 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng, dành cho các vé có dãy số chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai số hàng trăm nghìn).
Lịch quay số mở thưởng XSMN
- XSMN thứ Hai gồm Công ty XSKT Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau quay số mở thưởng.
- XSMN thứ Ba gồm Công ty XSKT Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bến Tre quay số mở thưởng.
- XSMN thứ Tư gồm Công ty XSKT Cần Thơ, Sóc Trăng và Đồng Nai quay số mở thưởng.
- XSMN thứ Năm gồm Công ty XSKT Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang quay số mở thưởng.
- XSMN thứ Sáu gồm Công ty XSKT Bình Dương, Trà Vinh và Vĩnh Long quay số mở thưởng.
- XSMN thứ Bảy gồm Công ty XSKT Hậu Giang, Long An, Bình Phước và TP.HCM quay số mở thưởng.
- XSMN Chủ nhật gồm Công ty XSKT Kiên Giang, Tiền Giang, Lâm Đồng quay số mở thưởng.
Theo dõi kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 19/8/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.
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