(VTC News) -

XSBTH 29/10 - Kết quả xổ số Bình Thuận ngày 29 tháng 10 năm 2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Thuận quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSBTH 29/10/2026 sẽ được công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBTH 29/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 29/10/2026 - Xổ số Bình Thuận ngày 29 tháng 10

Kết quả XSMN Bình Thuận ngày 29/10/2026 Chưa có kết quả

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- XSBTH 22/10/2026

Kết quả xổ số Bình Thuận ngày 22/10/2026 có giải đặc biệt là 454685 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

Kết quả xổ số Bình Thuận ngày 22/10/2026

- XSBTH 15/10/2026

Kết quả xổ số Bình Thuận ngày 15/10/2026 có giải đặc biệt là 785898 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

Kết quả xổ số Bình Thuận ngày 15/10/2026

- XSBTH 8/10/2026

Kết quả xổ số Bình Thuận ngày 8/10/2026 có giải đặc biệt là 088061 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

Kết quả xổ số Bình Thuận ngày 8/10/2026

- XSBTH 1/10/2026

Kết quả xổ số Bình Thuận ngày 1/10/2026 có giải đặc biệt là 247346 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

Kết quả xổ số Bình Thuận ngày 1/10/2026

- XSBTH 24/9/2026

Kết quả xổ số Bình Thuận ngày 24/9/2026 có giải đặc biệt là 377346 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

Kết quả xổ số Bình Thuận ngày 24/9/2026

Cơ cấu giải thưởng XSBTH

Với loại vé 6 chữ số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bình Thuận gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, cho những vé trúng 5 số cuối theo đúng thứ tự hàng của giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng, cho các vé có dãy số chỉ sai 1 số ở bất cứ hàng nào so với kết quả giải đặc biệt (ngoại trừ sai số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay số mở thưởng XSMN

Lịch quay số mở thưởng xổ số miền Nam cụ thể như sau:

- Thứ Hai: Gồm Công ty XSKT Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: Gồm Công ty XSKT Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: Gồm Công ty XSKT Đồng Nai, Sóc Trăng và Cần Thơ quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: Gồm Công ty XSKT Bình Thuận, An Giang và Tây Ninh tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: Gồm Công ty XSKT Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: Gồm Công ty XSKT Bình Phước, Long An, Hậu Giang và TP.HCM quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Gồm Công ty XSKT Lâm Đồng, Tiền Giang, Kiên Giang quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số hôm nay ngày 29 tháng 10 năm 2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.