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Xuất bản ngày 10/09/2026 03:40 PM
Xuất bản ngày 10/09/2026 03:40 PM

XSBTH 10/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 10/9/2026

Hoàng Lan
Hoàng Lan
(VTC News) -

XSBTH 10/9, xổ số Bình Thuận được phát hành bởi công ty xổ số kiến thiết Bình Thuận quay thưởng vào lúc 16h15 thứ Năm hàng tuần, trực tiếp KQXSMN trên vtcnews.vn.

XSBTH 10/9 - Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay ngày 10 tháng 9 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Thuận quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSBTH 10/9/2026 sẽ được công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBTH 10/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 10/9/2026 - Xổ số Bình Thuận thứ Năm ngày 10/9/2026

Kết quả XSMN Bình Thuận ngày 10/09/2026
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- XSBTH 3/9/2026

Kết quả xổ số Bình Thuận ngày 3/9/2026 có giải đặc biệt là 564616 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

Kết quả xổ số Bình Thuận ngày 3/9/2026

Kết quả xổ số Bình Thuận ngày 3/9/2026

- XSBTH 27/8/2026

Kết quả xổ số Bình Thuận ngày 27/8/2026 có giải đặc biệt là 166448 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

Kết quả xổ số Bình Thuận ngày 27/8/2026

Kết quả xổ số Bình Thuận ngày 27/8/2026

- XSBTH 20/8/2026

Kết quả xổ số Bình Thuận ngày 20/8/2026 có giải đặc biệt là 258376 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

Kết quả xổ số Bình Thuận ngày 20/8/2026

Kết quả xổ số Bình Thuận ngày 20/8/2026

- XSBTH 13/8/2026

Kết quả xổ số Bình Thuận ngày 13/8/2026 có giải đặc biệt là 402933 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

Kết quả xổ số Bình Thuận ngày 13/8/2026

Kết quả xổ số Bình Thuận ngày 13/8/2026

- XSBTH 6/8/2026

Kết quả xổ số Bình Thuận ngày 6/8/2026 có giải đặc biệt là 457729 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

Kết quả xổ số Bình Thuận ngày 6/8/2026

Kết quả xổ số Bình Thuận ngày 6/8/2026

Cơ cấu giải thưởng XSBTH

Với loại vé 6 chữ số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bình Thuận gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, cho những vé trúng 5 số cuối theo đúng thứ tự hàng của giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng, cho các vé có dãy số chỉ sai 1 số ở bất cứ hàng nào so với kết quả giải đặc biệt (ngoại trừ sai số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay số mở thưởng XSMN

Lịch quay số mở thưởng xổ số miền Nam cụ thể như sau:

- Thứ Hai: Gồm Công ty XSKT Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: Gồm Công ty XSKT Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: Gồm Công ty XSKT Đồng Nai, Sóc Trăng và Cần Thơ quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: Gồm Công ty XSKT Bình Thuận, An Giang và Tây Ninh tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: Gồm Công ty XSKT Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: Gồm Công ty XSKT Bình Phước, Long An, Hậu Giang và TP.HCM quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Gồm Công ty XSKT Lâm Đồng, Tiền Giang, Kiên Giang quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số hôm nay tại Bình Thuận 10/9/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

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