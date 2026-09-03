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Xuất bản ngày 03/09/2026 03:35 PM
Xuất bản ngày 03/09/2026 03:35 PM

XSAG 3/9 - Kết quả xổ số An Giang hôm nay ngày 3/9/2026

Linh Nga
Linh Nga
(VTC News) -

XSAG 3/9, kết quả xổ số An Giang hôm nay 3/9/2026, xổ số An Giang thứ Năm ngày 3/9/2026, KQXSAG 3/9.

Kết quả xổ số An Giang hôm nay ngày 3/9/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSAG 3/9/2026 sẽ được công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSAG 3/9/2026 - Kết quả xổ số An Giang hôm nay 3/9/2026 - Xổ số An Giang thứ Năm ngày 3/9/2026

[xsmn-3-09-2026-an-giang]

Xem lại KQXSAG các kỳ trước

- XSAG 27/8/2026

Tại kỳ quay thưởng ngày 27/8/2026, kết quả xổ số An Giang có giải đặc biệt là 139092 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSAG 27/8, kết quả xổ số An Giang ngày 27/8/2026

XSAG 27/8, kết quả xổ số An Giang ngày 27/8/2026

- XSAG 20/8/2026

Tại kỳ quay thưởng ngày 20/8/2026, kết quả xổ số An Giang có giải đặc biệt là 510332 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSAG 20/8, kết quả xổ số An Giang ngày 20/8/2026

XSAG 20/8, kết quả xổ số An Giang ngày 20/8/2026

- XSAG 13/8/2026

Tại kỳ quay thưởng ngày 13/8/2026, kết quả xổ số An Giang có giải đặc biệt là 639943 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSAG 13/8, kết quả xổ số An Giang ngày 13/8/2026

XSAG 13/8, kết quả xổ số An Giang ngày 13/8/2026

- XSAG 6/8/2026

Kết quả xổ số An Giang ngày 6/8/2026 có giải đặc biệt là 245836 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSAG 6/8, kết quả xổ số An Giang ngày 6/8/2026

XSAG 6/8, kết quả xổ số An Giang ngày 6/8/2026

Cơ cấu giải thưởng XSAG

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số An Giang bao gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, cho những vé trúng 5 số cuối theo đúng thứ tự hàng của giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng, cho các vé có dãy số chỉ sai 1 số ở bất cứ hàng nào so với kết quả giải đặc biệt (ngoại trừ sai số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay số mở thưởng XSMN

Lịch quay số mở thưởng xổ số miền Nam các ngày trong tuần như sau:

- Thứ Hai: Gồm có Công ty XSKT Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: Gồm Công ty XSKT Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bạc Liêu quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: Gồm Công ty XSKT Đồng Nai, Sóc Trăng và Cần Thơ sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: Gồm Công ty XSKT Bình Thuận, An Giang và Tây Ninh sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: Gồm Công ty XSKT Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: Gồm Công ty XSKT Bình Phước, Long An, Hậu Giang, TP.HCM quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Gồm Công ty XSKT Tiền Giang, Kiên Giang và Lâm Đồng quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số hôm nay tại An Giang 3/9/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

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