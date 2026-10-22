(VTC News) -

XSAG 22/10 - Kết quả xổ số An Giang ngày 22 tháng 10 năm 2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSAG 22/10/2026 sẽ được công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSAG 22/10 - Trực tiếp kết quả xổ số An Giang hôm nay 22/10/2026 - Xổ số An Giang ngày 22 tháng 10

Kết quả XSMN An Giang ngày 22/10/2026 Chưa có kết quả

Xem lại KQXSAG các kỳ trước

- XSAG 15/10/2026

Tại kỳ quay thưởng ngày 15/10/2026, kết quả xổ số An Giang có giải đặc biệt là 120192 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

Kết quả xổ số An Giang ngày 15/10/2026

- XSAG 8/10/2026

Tại kỳ quay thưởng ngày 8/10/2026, kết quả xổ số An Giang có giải đặc biệt là 924168 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

Kết quả xổ số An Giang ngày 8/10/2026

- XSAG 1/10/2026

Tại kỳ quay thưởng ngày 1/10/2026, kết quả xổ số An Giang có giải đặc biệt là 016473 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

Kết quả xổ số An Giang ngày 1/10/2026

- XSAG 24/9/2026

Tại kỳ quay thưởng ngày 24/9/2026, kết quả xổ số An Giang có giải đặc biệt là 401901 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

Kết quả xổ số An Giang ngày 24/9/2026

- XSAG 17/9/2026

Tại kỳ quay thưởng ngày 17/9/2026, kết quả xổ số An Giang có giải đặc biệt là 958515 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

Kết quả xổ số An Giang ngày 17/9/2026

Cơ cấu giải thưởng XSAG

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số An Giang bao gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, cho những vé trúng 5 số cuối theo đúng thứ tự hàng của giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng, cho các vé có dãy số chỉ sai 1 số ở bất cứ hàng nào so với kết quả giải đặc biệt (ngoại trừ sai số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay số mở thưởng XSMN

Lịch quay số mở thưởng xổ số miền Nam các ngày trong tuần như sau:

- Thứ Hai: Gồm có Công ty XSKT Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: Gồm Công ty XSKT Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bạc Liêu quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: Gồm Công ty XSKT Đồng Nai, Sóc Trăng và Cần Thơ sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: Gồm Công ty XSKT Bình Thuận, An Giang và Tây Ninh sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: Gồm Công ty XSKT Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: Gồm Công ty XSKT Bình Phước, Long An, Hậu Giang, TP.HCM quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Gồm Công ty XSKT Tiền Giang, Kiên Giang và Lâm Đồng quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số hôm nay ngày 22 tháng 10 năm 2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.