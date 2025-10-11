Xót xa hình ảnh trường học ở Thái Nguyên tan hoang sau bão lũ

Thái Nguyên tan hoang sau cơn lũ lịch sử.

Sau trận lũ lịch sử, mọi khu vực ở Thái Nguyên đều trở nên tan hoang, trong đó các trường học ngổn ngang bùn đất và rác thải. Trong ảnh là khu vực trước cổng trường Tiểu học Trưng Vương sau khi nước rút.

Bà Nguyễn Thanh Mai, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, dù nằm ngay trung tâm nhưng trường vẫn bị ngập úng nặng. Các vật dụng, thiết bị điện tử hầu như hư hỏng vì ngâm nhiều ngày trong nước. Khuôn viên trường biến thành bãi hoang tàn.

"Chỉ mấy tháng trước, trường vừa sửa lại dãy nhà 3 tầng 18 phòng học. Phụ huynh còn chung tay trang trí, sắm sửa thiết bị để học sinh đón năm học mới. Bão đến khiến tất cả đổ nát trong chốc lát. Hàng trăm quyển sách, vở và chăn gối của học sinh bị chôn vùi trong bùn đất", Bà Mai bật khóc nói.

Bão số 11 đi qua cũng để lại thiệt hại nặng nề tại Trường TH&THCS 915 Gia Sàng (phường Gia Sàng). Các lớp học đến nay vẫn ngập trong nước. Bùn đất bám kín toàn bộ bàn ghế và thiết bị, khó có thể khôi phục.

Đại diện nhà trường cho biết: "Sau bão Matmo, toàn bộ tầng 1 của 3 dãy lớp học chính bị ngập sâu. Nhà của 50 cán bộ, giáo viên cũng bị lụt nghiêm trọng. Đến 8h ngày 9/10, nước trong sân trường còn khoảng 50 cm, điện và nước sạch đều bị cắ. Nhà trường đang tận dụng lượng nước còn lại để rửa bùn đất trong 12 phòng học tầng 1 và vận chuyển thiết bị hư hỏng".