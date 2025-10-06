Trường bán trú ở Lào Cai ngập bùn đất, học trò bật khóc nhìn trang giấy nhòe nát

(VTC News) -

Trận lũ quét do hoàn lưu bão số 10 (Bualoi) gây thiệt hại nặng cho Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú (PTDTBT) THCS Mỏ Vàng (xã Mỏ Vàng, Lào Cai). Lượng mưa lớn khiến trường ngập sâu khoảng 4m, bão quật tốc mái toàn bộ dãy phòng học 2 tầng, làm hỏng toàn bộ thiết bị dạy học và kết cấu công trình.

Nhớ lại thời điểm nước lũ ập đến, cô Bùi Thị Thiều (giáo viên chủ nhiệm lớp 9A) vẫn chưa hết bàng hoàng. Mưa lớn kéo dài liên tục, nước từ suối Thíp, Ngòi Thia và các khe suối quanh vùng dâng cao, cuốn theo bùn đất, cây cối và mọi thứ trên đường. Thư viện, kho gạo của trường cùng nhiều sách vở, tài liệu bị cuốn trôi.

"Trước tình thế nguy hiểm, giáo viên sơ tán học sinh đến khu vực cao hơn, đưa vào ủy ban, trạm xá và trường tiểu học gần đó. Mỗi nơi đều có giáo viên túc trực. Riêng về thầy cô, do nhà văn hóa không đủ chỗ, phải trú nhờ nhà dân. Số khác quay lại trường, bắc thang trèo lên mái nhà để ngủ", cô Thiều bồi hồi chia sẻ.

Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Mỏ Vàng sụp đổ sau bão số 10

Nhiều phòng học bàn ghế đổ lộn xộn, chìm trong bùn đất

Thông tin từ thầy Lê Bá Lượng - Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Mỏ Vàng, tổng thiệt hại sau bão ước tính gần 3 tỷ đồng. Dù không có thiệt hại về người, nhưng tổn thất về cơ sở vật chất, trang thiết bị của trường là rất lớn.

Cụ thể, dãy phòng học gồm 2 phòng học thông thường và 3 phòng bộ môn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Một phòng chưa kịp bàn giao chính thức đã hỏng cả cửa và hệ thống điện. Toàn bộ sách giáo khoa và tài liệu tham khảo tại thư viện (ước tính khoảng 5.000 cuốn) bị ngập trong nước lũ và bùn đất. Dãy nhà quản trị đang trong thời gian chờ bàn giao bị hỏng cửa và điện.

Nặng nề hơn, 1 nhà đa năng cùng 11 nhà để xe bị đổ sập, khoảng 250m tường rào bị vùi lấp (trong đó 100m chưa bàn giao chính thức). Hệ thống phòng cháy chữa cháy, trang thiết bị y tế, đồ dùng phục vụ học sinh bán trú, thiết bị công tác Đội và nhiều thiết bị dạy học đều bị hỏng hoặc trôi mất.

"Xót xa nhất là toàn bộ sách vở của 410 học sinh đều bị cuốn trôi, hư hỏng. Nhiều em bật khóc khi thấy tập vở bị bùn phủ kín, từng trang giấy nhòe nát. Số khác lặng lẽ lục tìm, rửa sạch từng món đồ còn sót lại trong bùn đất để tái sử dụng", Thầy Lượng bồi hồi nói.

Gần 5.000 cuốn sách tại thư viện bị nước lũ cuốn trôi

Học sinh rửa sạch sách vở bị dính bùn đất, đem phơi khô tái sử dụng

Sau bão, nước lũ tiếp tục dâng cao tràn vào trường, để lại bùn đất và bàn ghế ngổn ngang. Nhiều học sinh chủ động đề xuất thầy cô được cùng dọn dẹp, khôi phục trường lớp.

"Khoảng 120 học sinh cùng tham gia dọn dẹp, trong đó 100 em bán trú và 20 học sinh quanh vùng. Các em phụ trách lau chùi, rửa lại bàn ghế, trang thiết bị, đồ dùng học tập. Bạn nào có sức khỏe tốt thì xung phong dọn rác, đẩy bùn đất”, thầy Hiệu trưởng nói.

Học sinh "bắt tay" hỗ trợ thầy cô khôi phục, dọn dẹp trường học

Để bảo đảm an toàn, Trường PTDTBT THCS Mỏ Vàng cho học sinh tạm nghỉ học từ ngày 30/9 đến khi cơ sở vật chất cơ bản được khắc phục. Ban giám hiệu đề xuất những lớp mất toàn bộ tài liệu được trang bị lại sách vở thiết yếu.

Học sinh bán trú được hỗ trợ chăn chiếu, đệm và đồ dùng cá nhân để đảm bảo điều kiện sinh hoạt. Về chương trình học, trường dự kiến tổ chức dạy bù nhưng phải cân đối để tránh quá tải cho cả giáo viên và học sinh.

Trong báo cáo gửi cấp trên và chính quyền địa phương, nhà trường đề xuất hỗ trợ theo thứ tự: Gạo, thực phẩm khô, đồ dùng sinh hoạt cho học sinh; chăn chiếu, đệm cho học sinh bán trú; vật tư, thiết bị phục vụ dạy học và sửa chữa cơ sở vật chất.

Đồng thời, trường kiến nghị địa phương tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai tại các cơ sở giáo dục, sớm có phương án gia cố, di dời những công trình có nguy cơ cao để bảo đảm an toàn lâu dài.

Phòng ăn ngập sâu trong nước, hơn 9 tấn gạo bị lên men không thể sử dụng

Giống như Trường PTDTBT THCS Mỏ Vàng, với phương châm “nước rút tới đâu, dọn dẹp tới đó”, nhiều trường học tại Lào Cai vẫn đang "chạy đua" với thời gian để khắc phục thiệt hại, sớm đưa học sinh trở lại. Tuy vậy, thiệt hại nặng nề sau bão lũ vẫn là thách thức lớn cho công tác khắc phục tại địa phương.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai, bão số 10 (Bualoi) gây lượng mưa lớn, nước tại các sông, suối dâng cao, để lại nhiều thiệt hại về cơ sở vật chất cho ngành giáo dục. Thống kê toàn tỉnh có 65 đơn vị trường học bị thiệt hại, cụ thể: 27 Trường Mầm non; 13 trường Tiểu học; 8 trường TH&THCS; 3 trường THCS; 11 trường THPT; 3 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên. Thiệt hại ước tính lên tới khoảng 30 tỷ đồng, không gây thiệt hại về người.