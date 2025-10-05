Giáo viên phơi từng trang sách, sốt ruột đón học sinh trở lại trường sau bão

Nghệ An là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cơn bão số 10 (Bualoi) vừa qua. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, toàn tỉnh có hơn 250 trường học bị tốc mái, sạt lở và ngập sâu trong nước lũ. Đến hôm nay, ngày 5/10, vẫn còn khoảng 30 trường học chưa thể đón học sinh trở lại học tập.