Giáo viên phơi từng trang sách, sốt ruột đón học sinh trở lại trường sau bão

Nghệ An là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cơn bão số 10 (Bualoi) vừa qua. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, toàn tỉnh có hơn 250 trường học bị tốc mái, sạt lở và ngập sâu trong nước lũ. Đến hôm nay, ngày 5/10, vẫn còn khoảng 30 trường học chưa thể đón học sinh trở lại học tập.
Ghi nhận của PV tại Trường THCS Bình Sơn (xã Thành Bình Thọ), việc khắc phục sau bão đang được thầy cô cùng chính quyền địa phương gấp rút thực hiện.
Tuy nhiên, trường nằm trong vùng ngập sâu sau bão, nước rút chậm nên hầu hết tài sản (máy móc, bàn ghế, sách vở...) đều hư hỏng nặng.
3 ngày sau cơn bão đi qua, nước vẫn ngập sân trường THCS Bình Sơn.
Giáo viên tranh thủ dòng nước lũ, vệ sinh lại bàn ghế ngập bùn.
Sân trường đầy sách vở phơi khô sau lũ.
Thầy cô lật từng trang sách, cuốn vở, "cứu" con chữ cho các em.
Thầy Hồ Văn Cảnh - Hiệu trưởng Trường THCS Bình Sơn cho biết: "Sau gần 1 tuần nỗ lực khắc phục thì ngày mai chúng tôi có thể đón các em học sinh trở lại trường. Tuy nhiên, thiệt hại do bão là quá lớn, ước tính khoảng 300 triệu đồng, chúng tôi sẽ từng bước thực hiện để bảo đảm việc học tập của các em".
Cũng theo thầy Cảnh, dù ngày mai các em có thể trở lại trường, nhưng nhiều em vì nhà ở vùng ngập sâu, bị cuốn hoàn toàn quần áo, sách vở, nên rất cần sự chung tay giúp đỡ từ các nhà hảo tâm.
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, thiệt hại nặng nề sau bão lũ là thách thức rất lớn cho công tác khắc phục trong thời gian tới. Tổng thiệt hại ban đầu ước khoảng 250 tỷ đồng.
