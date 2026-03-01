Xiaomi 17 Ultra chụp ảnh ‘cực đỉnh’, giá rẻ nhất toàn cầu

(VTC News) -

17 Ultra chụp ảnh “xịn sò”

Xiaomi 17 Ultra phiên bản Ram 16GB, bộ nhớ 512GB chính thức được chào bán với giá 39,99 triệu đồng. Phiên bản Ram 16GB, bộ nhớ 1TB được chào bán với giá 42,99 triệu đồng.

Theo đại diện Xiaomi, mức giá công bố tại Việt Nam là mức giá rẻ nhất trên toàn cầu. Đây là sự nỗ lực, chia sẻ với người dùng của Xiaomi tại thị trường Việt Nam.

Xiaomi 17 Ultra chính thức công bố giá bán tại Việt Nam từ 39,99 triệu đồng.

Xiaomi 17 Ultra thiết bị được định vị là mẫu smartphone nhiếp ảnh toàn diện nhất hiện nay. Máy sở hữu cảm biến Light Fusion 1050L kích thước 1 inch thế hệ mới, tích hợp công nghệ Leica LOFIC HDR. Cải tiến này giúp thiết bị xử lý dải tương phản động cực rộng, giữ lại chi tiết sắc nét ở cả vùng sáng gắt và vùng tối sâu, đặc biệt hiệu quả trong các tình huống chụp ngược sáng hoặc thiếu sáng phức tạp.

Hệ thống quang học trên phiên bản Ultra được xây dựng theo tiêu chuẩn Leica UltraPure với ống kính tele 200MP hỗ trợ thu phóng quang học cơ học. Cơ chế này cho phép duy trì chất lượng hình ảnh đồng nhất trên dải tiêu cự từ 75mm đến 100mm, hỗ trợ chụp macro ở khoảng cách 30cm và zoom xa tối đa 400mm. Ống kính Leica APO được tích hợp nhằm kiểm soát sai lệch màu ngay từ nguồn quang học, đảm bảo độ trung thực tối đa cho bức ảnh.

Chụp ảnh là khả năng nổi trội đặc biệt của Xiaomi 17 Ultra.

Dù tích hợp hệ thống camera đồ sộ, Xiaomi 17 Ultra lại là phiên bản mỏng nhất trong dòng Ultra từ trước đến nay với độ dày chỉ 8.29mm. Máy sử dụng kính bảo vệ Xiaomi Shield Glass 3.0 và đạt chuẩn kháng nước, bụi IP68. Màn hình HyperRGB 6.9 inch có độ sáng lên tới 3500 nit, hỗ trợ tần số quét thích ứng LTPO từ 1-120Hz.

Về hiệu năng, toàn bộ Xiaomi 17 Series được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 sản xuất trên tiến trình 3nm. Kiến trúc CPU và GPU mới không chỉ tăng tốc độ xử lý tác vụ mà còn tối ưu hóa khả năng xử lý hình ảnh AI theo thời gian thực. Cả hai máy đều sở hữu dung lượng pin ấn tượng: 6,000 mAh trên bản Ultra và 6,330 mAh trên bản tiêu chuẩn, đi kèm công nghệ sạc nhanh HyperCharge lên tới 100W.

Xiaomi 17 – mẫu điện thoại Pro nhỏ gọn

Trong buổi ra mắt tại thị trường Việt Nam, Xiaomi 17 phiên bản Ram 12GB, bộ nhớ 256 GB được chào bán với giá 26,99 triệu đồng. Phiên bản Ram 12GB, bộ nhớ 512 GB được chào bán với giá 28,49 triệu đồng.

Xiaomi 17 có giá mềm hơn và nhỏ gọn hơn nhưng cấu hình vẫn rất "khủng".

Xiaomi 17 dành cho người dùng ưa chuộng sự gọn nhẹ, chiếc điện thoại này sở hữu màn hình OLED 6.3 inch với viền siêu mỏng chỉ 1.18mm. Dù kích thước nhỏ, máy vẫn được trang bị hệ thống 3 camera Leica với cảm biến chính Light Fusion 950 và ống kính tele 50MP hỗ trợ chụp macro ở khoảng cách 10cm. Hệ thống 4 micro tích hợp giúp thiết bị có khả năng thu âm đa hướng, phục vụ tối ưu cho nhu cầu quay phim 8K chuyên nghiệp.

Trong buổi ra mắt, Xiaomi đã kết hợp cùng Leica giới thiệu chiếc điện thoại Leica Leitzphone powered by Xiaomi. Sản phẩm này được thiết kế bởi đội ngũ Leica tại Đức.

Điểm nổi bật của Leica Leitzphone nằm ở Leica Camera Ring – vòng điều khiển vật lý tích hợp quanh cụm camera, cho phép người dùng xoay để kích hoạt nhanh camera hoặc điều chỉnh các thông số như EV, tốc độ màn trập và hiệu ứng hình ảnh một cách trực quan. Chiếc điện thoại Leica Leitzphone powered by Xiaomi được chào bán với giá 49,99 triệu đồng với cấu hình Ram 16GB, bộ nhớ 1TB.