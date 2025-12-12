Công nghệ 12/12: Xiaomi ra mắt điện thoại mới, OpenAI tung GPT-5.2

(VTC News) -

Xiaomi ra mắt Redmi 15 5G tại Việt Nam

Ngày 12/12, Xiaomi giới thiệu mẫu Redmi 15 5G tại thị trường Việt Nam. Đây là chiếc smartphone thuộc phân khúc tầm giá khoảng 5 triệu đồng, nổi bật với khả năng kết nối 5G, hỗ trợ NFC cùng nhiều tính năng hiện đại.

Máy được trang bị viên pin Silicon Carbon dung lượng 7000mAh, cho thời gian sử dụng hơn hai ngày. Ngoài ra, thiết bị hỗ trợ sạc nhanh 33W và sạc ngược 18W, mang lại sự tiện lợi trong quá trình sử dụng. Về hiệu năng, Redmi 15 5G sử dụng chip Snapdragon 6s Gen 3, kết hợp với RAM mở rộng lên đến 16GB, giúp tối ưu khả năng đa nhiệm và đảm bảo tốc độ kết nối cao.

Mẫu điện thoại REDMI 15 5G hướng tới người tiêu dùng bình dân. (Nguồn: Xiaomi)

Điện thoại chạy trên nền tảng HyperOS, tích hợp nhiều tính năng AI như Circle to Search và Google Gemini, đem lại trải nghiệm thông minh hơn cho người dùng. Màn hình của máy có kích thước 6,9 inch FHD+, tần số quét 144Hz, đồng thời hỗ trợ Dolby Atmos® và Hi-Res Audio, mang đến chất lượng hiển thị và âm thanh sống động.

Về camera, Redmi 15 5G sở hữu hệ thống camera kép AI 50MP cùng các công cụ chỉnh sửa thông minh, đi kèm camera trước 8MP phục vụ nhu cầu selfie. Sản phẩm được bán ra với ba tùy chọn màu sắc: Xanh Sóng Biếc, Xám Titan và Đen Bán Dạ.

OpenAI ra mắt GPT‑5.2 cạnh tranh với Gemini

OpenAI chính thức công bố GPT‑5.2, phiên bản mới của dòng mô hình trí tuệ nhân tạo, sau khi CEO Sam Altman phát động tình trạng “code red” để tăng tốc phát triển nhằm đối phó với sự cạnh tranh từ Google Gemini 3.

Theo công bố, GPT‑5.2 mang đến cải thiện về trí tuệ tổng quát, khả năng lập trình và xử lý ngữ cảnh dài. Mô hình mới được kỳ vọng sẽ tạo thêm nhiều giá trị kinh tế cho người dùng, nhờ khả năng hỗ trợ tạo bảng tính, xây dựng thuyết trình và xử lý các dự án phức tạp nhiều bước.

Đáng chú ý, Disney tuyên bố đầu tư 1 tỷ USD vào OpenAI và cho phép startup này sử dụng các nhân vật từ Star Wars, Pixar và Marvel trong công cụ tạo video AI Sora.

OpenAI khẳng định sẽ tiếp tục duy trì các phiên bản GPT‑5.1, GPT‑5 và GPT‑4.1 trên API. Trong khi đó, GPT‑5.2 sẽ được triển khai ngay trong ChatGPT với ba gói: Instant, Thinking và Pro, bắt đầu từ các gói trả phí.

Google thử nghiệm trình duyệt AI Disco với GenTabs

Google vừa giới thiệu Disco, một trình duyệt thử nghiệm mới được phát triển bởi nhóm Chrome. Điểm đặc biệt của Disco là tính năng GenTabs, cho phép người dùng nhập một yêu cầu và ngay lập tức nhận được nhiều tab liên quan cùng một ứng dụng web nhỏ được tạo tự động.

Ví dụ, khi người dùng muốn lên kế hoạch du lịch Nhật Bản, Disco không chỉ mở các trang web tham khảo mà còn tạo ra một ứng dụng lập kế hoạch với bản đồ, lịch trình và liên kết nguồn. GenTabs được xây dựng dựa trên khả năng của Gemini 3, mô hình AI mới của Google, có thể tạo giao diện tương tác thay vì chỉ trả về văn bản hoặc hình ảnh.

Disco không ra đời để thay thế Chrome, mà là để thử nghiệm GenTabs, một cách tiếp cận dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc sử dụng web. (Nguồn: Google)

Disco cũng khuyến khích người dùng mở thêm các tab để bổ sung thông tin, từ đó GenTabs sẽ cập nhật và tinh chỉnh ứng dụng theo dữ liệu mới. Điều này tạo nên một vòng lặp “cộng tác” giữa người dùng, các tab web và AI, thay vì chỉ dựa vào chatbot.

Ngoài du lịch, Disco còn có thể hỗ trợ nhiều tình huống khác như giải thích kiến thức y khoa, lập kế hoạch chuyển nhà hay tạo công cụ tính toán chi phí. Tuy nhiên, Google vẫn coi đây là một thử nghiệm trong Search Labs, chưa xác định liệu Disco sẽ trở thành sản phẩm chính thức hay chỉ là tính năng bổ sung cho Chrome hoặc các ứng dụng khác.