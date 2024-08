Xem xét sáp nhập nhiều phường ở Cần Thơ, Ninh Thuận và Phú Yên

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, trong giai đoạn 2023 -2025, thành phố Cần Thơ không có đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện thuộc diện sắp xếp; có 4 phường thuộc diện sắp xếp (An Phú, An Nghiệp, An Cư, Thới Bình) thuộc quận Ninh Kiều.

Thành phố Cần Thơ xây dựng phương án nhập 4 phường nêu trên để thành lập phường Thới Bình (mới) thuộc quận Ninh Kiều.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng.

Tương tự, tỉnh Ninh Thuận không có ĐVHC cấp huyện thuộc diện sắp xếp trong giai đoạn trên có 3 phường thuộc diện sắp xếp (Mỹ Hương, Kinh Dinh, Thanh Sơn) và 2 phường liền kề (Tấn Tài và Phủ Hà) thuộc thành phố Phan Rang – Tháp Chàm. Tỉnh xây đựng 2 phương án sắp xếp để thành lập 2 phường mới.

Tỉnh Phú Yên cũng không có ĐVHC cấp huyện thuộc diện sắp xếp và có 5 ĐVHC cấp xã thuộc diện sắp xếp (xã Bình Ngọc và các phường 1,2,3,4); 4 phường liền kề (phường 5,6,8,9) thuộc thành phố Tuy Hòa. Tỉnh này xây dựng 3 phương án sắp xếp để thành lập 5 phường mới.

Kết luận nội dung phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ và quyết tâm chính trị, sự nỗ lực, trách nhiệm cao của cấp ủy, chính quyền và toàn hệ thống chính trị của thành phố Cần Thơ và các tỉnh Ninh Thuận, Phú Yên trong việc quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã.

Tất cả các ĐVHC thuộc diện bắt buộc sắp xếp đều có phương án sắp xếp, điều chỉnh cụ thể. Hồ sơ Đề án bảo đảm đủ điều kiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định tại Phiên họp thứ 36 tới đây.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng.

Ủy ban Pháp luật cơ bản thống nhất với phương án về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy sau sắp xếp của 3 địa phương; phương án bố trí và giải quyết đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách dôi dư sau sắp xếp.

Đồng thời, tán thành với đề nghị phương án giải quyết trụ sở công dôi dư sau sắp xếp như đề xuất tại các Tờ trình.