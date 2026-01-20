Xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc hôm nay 20/1 trên kênh nào?

(VTC News) -

U23 Việt Nam đấu với U23 Trung Quốc ở vòng bán kết giải U23 châu Á 2026. Trận đấu được chiếu trực tiếp trên hệ thống của TV360, kênh truyền hình VTV5, HTV. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc mới nhất.

Thông tin U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc

Trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc diễn ra lúc 22h30 hôm nay 19/1 trên sân vận động Prince Abdullah Al-Faisal Sports City, thành phố Jeddah, Ả Rập Xê Út. Trọng tài chính của trận đấu là ông Alex King người Australia. Cả U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc đều không có cầu thủ nào bị cấm thi đấu do thẻ phạt.

U23 Việt Nam đấu với U23 Trung Quốc.

U23 Việt Nam là đội duy nhất toàn thắng tại giải U23 châu Á 2026 mà không cần đến hiệp phụ. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đứng đầu bảng A sau khi đánh bại lần lượt U23 Jordan, U23 Kyrgyzstan và U23 Ả Rập Xê Út. Trong trận tứ kết, U23 Việt Nam loại U23 UAE nhờ bàn thắng quyết định trong hiệp phụ của Phạm Minh Phúc.

Trong khi đó, U23 Trung Quốc là đội duy nhất chưa thủng lưới lần nào ở vòng chung kết U23 châu Á 2026. Trong lịch sử giải đấu, chỉ có 2 đội làm được điều này là U23 Uzbekistan (2022) và U23 Ả Rập Xê Út (2024). Cả 2 đội bóng này đều vào đến trận chung kết ở các giải đấu tương ứng.

Tuy nhiên, U23 Trung Quốc đến thời điểm này mới ghi được một bàn thắng. Đoàn quân của huấn luyện viên Antonio Puche trông cậy hoàn toàn vào hàng phòng ngự, trong đó sự xuất sắc của thủ môn Li Hao (Lý Hạo) có đóng góp quan trọng.

U23 Việt Nam đối mặt với thử thách khó khăn ở trận đấu này. Các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik từng gặp nhiều khó khăn trước đội bóng phòng ngự tốt là U23 Kyrgyzstan ở vòng bảng, phải nhờ tới bàn thắng có phần may mắn ở cuối trận để giành chiến thắng.

Dù vậy, Khuất Văn Khang và đồng đội có cơ sở để tự tin. U23 Việt Nam từng đánh bại U23 Trung Quốc ở lần đối đầu gần nhất giữa 2 đội. Đó là trận giao hữu diễn ra ngay tại Trung Quốc.