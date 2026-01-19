Thủ môn bắt như Neuer 'gánh' U23 Trung Quốc đấu U23 Việt Nam

(VTC News) -

U23 Trung Quốc đi đến trận bán kết U23 châu Á 2026 gặp U23 Việt Nam chỉ với 1 bàn thắng. Đây là trường hợp đặc biệt chưa từng có trong lịch sử giải đấu. Lý do quan trọng nhất giúp U23 Trung Quốc tạo nên kỳ tích này là sự xuất sắc của thủ môn Li Hao (Lý Hạo), người chưa phải vào lưới nhặt bóng lần nào sau 4 trận.

Video: Li Hao xuất sắc giúp U23 Trung Quốc vào bán kết gặp U23 Việt Nam.

Sao trẻ số 1 Trung Quốc

Li Hao sinh năm 2004 ở Quảng Châu, Trung Quốc. Anh hiện khoác áo câu lạc bộ Qingdao West Coast (Tây Hải Ngạn Thanh Đảo). Thủ môn của U23 Trung Quốc có chiều cao 1m88, được đánh giá cao ở khả năng phản xạ.

Với khả năng phản xạ và phán đoán tình huống rất tốt, một trong những điểm mạnh đặc biệt của Li Hao là bắt phạt đền. Trong trận tứ kết U23 châu Á 2026 mới đây, pha cản phá của Li Hao ở lượt sút thứ 5 của U23 Uzbekistan là khoảnh khắc quyết định đưa U23 Trung Quốc vào bán kết.

Tên tuổi Li Hao không phải đến bây giờ mới được truyền thông Trung Quốc nhắc tới. Anh từng là gương mặt nổi bật trong đội hình U20 Trung Quốc vào đến tứ kết giải châu Á cách đây 3 năm, từ đó được xem là một trong những ngôi sao trẻ đáng kỳ vọng nhất của đất nước tỷ dân.

Cũng trong năm 2023, Li Hao được đưa sang đội trẻ Atletico Madrid theo chương trình tuyển chọn của Wanda - công ty của Trung Quốc sở hữu đội bóng Tây Ban Nha. Li Hao là cái tên đầu tiên được điền vào danh sách, do chính các huấn luyện viên của Atletico Madrid lựa chọn.

“Thông qua quá trình rèn luyện tại Tây Ban Nha và ở các đội tuyển quốc gia trong vài năm qua, Li Hao đã hình thành khả năng sống, học tập và thi đấu bóng đá một cách độc lập, điều này sẽ hỗ trợ rất nhiều cho sự phát triển của cậu ấy sau này", thầy cũ của Li Hao là Xu Shuai (Hứa Soái) cho biết.

Li Hao từng kể lại trong buổi phỏng vấn sau giải U20 châu Á năm 2023: "Ở Atletico Madrid, có thể tôi sẽ không thi đấu cho đội chính trong hai năm tới nhưng chắc chắn sẽ có những buổi tập luyện. Atletico Madrid sẽ là nơi dành cho sự nỗ lực hết mình. Giấc mơ của tôi không chỉ dừng lại ở một đội bóng cấp thấp trong một trong năm giải đấu hàng đầu".

Li Hao là tài năng trẻ lớn nhất của bóng đá Trung Quốc hiện tại.

Bắt như Neuer

Li Hao từng tiết lộ rằng anh rất thích xem video của 2 thủ môn hàng đầu thế giới là Manuel Neuer và Alisson Becker: "Bóng đá hiện đại có rất nhiều tình huống gây áp lực cao, vì vậy thủ môn cần phải đứng ở vị trí cao hơn, giữ khoảng cách hợp lý với các hậu vệ và dự đoán chính xác thời điểm băng ra".

Truyền thông Trung Quốc khi nhận xét về Li Hao thường mô tả anh với các kỹ năng và phong cách thi đấu như Neuer. Chính các huấn luyện viên của Li Hao trong thời kỳ đầu học việc cũng định hướng đào tạo thủ môn sinh năm 2004 theo kiểu ngôi sao người Đức.

"Những ai theo dõi các trận đấ tại U20 Asian Cup đều có thể thấy tốc độ phản xạ của Li Hao khi băng ra khỏi vị trí là rất nhanh, đồng thời khả năng cứu thua trước khung thành của cậu ấy rất xuất sắc", huấn luyện viên Lin Jiemin (Lâm Kiệt Dân) kể về học trò cũ. Ông cho biết Li Hao ban đầu không phải thủ môn mà chơi ở vị trí trung vệ, có kỹ thuật xử lý bóng bằng chân và khả năng phán đoán tình huống rất tốt.

“Nhiều người hiện nay cho rằng kỹ năng cá nhân của Li Hao giống với phong cách chơi ‘thủ môn quét’ của Neuer. Khi còn trẻ, cậu ấy từng thi đấu ở vị trí trung vệ và rất chú ý quan sát các chuyển động của đối thủ khi phòng ngự", huấn luyện viên Xu Shuai nhận xét tương tự.

Chính ông là người trực tiếp áp dụng phương pháp huấn luyện kiểu Neuer cho Li Hao, lấy cảm hứng từ World Cup 2014 khi cậu học trò chỉ mới 10 tuổi. Đó là giải đấu mà Neuer khiến khái niệm "thủ môn quét" lên đẳng cấp cao nhất, trở nên nổi tiếng khắp thế giới.

Ông cho biết bản thân Li Hao sở hữu những đặc điểm giống phong cách của Neuer, như khả năng sử dụng cả tay lẫn chân. Đo đó, Xu Shuai quyết định dạy thêm cho Li Hao kỹ năng futsal (bóng đá trong nhà). Ông nói: "Thủ môn futsal sử dụng chân rất nhiều trong phòng ngự, vì vậy tôi đã dạy cho Li Hao hệ thống thủ môn của bóng đá 5 người để áp dụng trong các trận đấu 11 người, và điều đó mang lại hiệu quả khá tốt".

"Li Hao để lại cho tôi ấn tượng rất sâu sắc. Nếu bạn dạy cho cậu ấy một phương pháp, cậu ấy không chỉ hiểu phương pháp đó mà còn có thể đưa ra những phương án khác để tham khảo ý kiến huấn luyện viên.

Ví dụ, khi tôi dạy cậu ấy cách đổ người cản phá trong tình huống một đối một, cậu ấy sẽ hỏi liệu có thể sử dụng Kế hoạch B hay Kế hoạch C hay không. Trong đầu cậu ấy có rất nhiều ý tưởng, đồng thời cậu ấy dám đặt câu hỏi. Một học sinh có thể trả lời câu hỏi chưa chắc đã là học sinh giỏi, nhưng một học sinh biết đặt câu hỏi đích thực là học sinh giỏi.

Chúng ta thường nói rằng sức mạnh, thể hình và tốc độ của một cầu thủ là yếu tố then chốt dẫn đến thành công, nhưng đối với tôi, khả năng tư duy phản biện của một cầu thủ mới là tài năng lớn nhất”, Xu Shuai nói..